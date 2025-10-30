Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı

        Giresun'da üniversitesi öğrencileri resim sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 16:20 Güncelleme: 30.10.2025 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da üniversite öğrencileri resim sergisi açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'da üniversitesi öğrencileri resim sergisi açtı.

        Giresun Üniversitesi Görele Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin yaptığı resimler, Görele Müftülüğü koordinesinde uygulanan "Genç Eller Camide Renkler Projesi" kapsamında Hacımiktat Camisi avlusunda sergilendi.

        İlçe Müftü Vekili Yunus Emre Hasıl, projenin, gençlerle camiyi buluşturma noktasında önemli olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Giresun'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Giresun'da hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Giresun'da hakkında 28 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp, bakıma alındı
        Su kanalına düşen vaşak kurtarılıp, bakıma alındı
        Espiye'de Cumhuriyet Parkı yenilendi
        Espiye'de Cumhuriyet Parkı yenilendi
        Giresun'da düştüğü su kanalından kurtarılan vaşak tedavisinin ardından doğa...
        Giresun'da düştüğü su kanalından kurtarılan vaşak tedavisinin ardından doğa...
        Güce Kaymakamı Uludağ görevine başladı
        Güce Kaymakamı Uludağ görevine başladı