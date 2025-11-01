Habertürk
        Giresun Haberleri

        Giresun'da uyuşturucu operasyonu

        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:03 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:03
        Giresun'da uyuşturucu operasyonu
        Giresun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

