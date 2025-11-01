Giresun'da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

