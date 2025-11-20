Habertürk
        Giresunlu genç çift devlet desteğiyle mandıra kurdu

        Giresunlu genç çift devlet desteğiyle mandıra kurdu

        ATAKAN ÇITLAK - İstanbul'dan iki yıl önce memleketi Giresun'a dönen Esma Nur ve Harun Sarıaydın çifti, devlet desteğiyle hayvan yetiştiriciliğine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:04
        Giresunlu genç çift devlet desteğiyle mandıra kurdu
        ATAKAN ÇITLAK - İstanbul'dan iki yıl önce memleketi Giresun'a dönen Esma Nur ve Harun Sarıaydın çifti, devlet desteğiyle hayvan yetiştiriciliğine başladı.

        Muhasebe firmasında çalışan Esma Nur (25) ile iş makinesi operatörlüğü ve şoförlük yapan Harun Sarıaydın (29), üç yıl önce hayatlarını birleştirdi.

        Büyükşehrin koşturmacasından ve stresinden uzaklaşmak isteyen genç çift, memleketleri Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Erköy'e dönmeye karar verdi.

        Bir süre sonra köye yerleşen çift, Tarım ve Orman Bakanlığınca sağlanan desteklerle 5 büyükbaş hayvan satın aldı. Zamanla hayvan sayısı 40'a ulaşan Sarıaydın çifti, ailelerine ait araziye mandıra kurdu.

        Hem besicilik yapan hem de süt ve süt ürünlerini ilçe pazarlarında satışa sunan karı koca, işlerini daha da büyütmeyi planlıyor.

        Esma Nur Sarıaydın, AA muhabirine, muhasebe ve veteriner teknikerliği bölümlerinden mezun olduğunu ve İstanbul'da bir süre muhasebe firmasında çalıştığını söyledi.

        Eşiyle aldıkları köye dönme kararını hayata geçirdiklerini anlatan Sarıaydın, "Köyümüzü ve hayvancılığı çok sevdiğimiz için de besiciliğe başladık." dedi.

        - "Kendi işimi yaparken özgür hissediyorum"

        Sarıaydın, devlet destekleriyle ilk etapta 5 hayvan alarak besiciliğe adım attıklarını belirterek, "Kurbanda tosunları sattık, biraz para kazandık. Zamanla hayvan sayımız arttı. İnek, düve aldık. Amacımız, hayvancılığın gelişmesi, daha fazla hayvan sahibi olmak ve daha iyi yerlere gelmek." diye konuştu.

        Köyüne döndüğü için pişmanlık hissetmediğini dile getiren Sarıaydın, şöyle devam etti:

        "Sosyal açıdan biraz zor oluyor. İstediğiniz zaman gezmeye, alışveriş merkezine gidemiyorsunuz ama benim gibi doğayı seviyorsanız öyle çok sosyalleşmeyi de aramıyorsunuz. Mandırada, bahçede, tarlada işleriniz oluyor ve zamanınız zaten kalmıyor. Benim gibi düşünen insanlar için iyi."

        Süt ve süt ürünlerini ilçe pazarlarında sattıklarını ifade eden Sarıaydın, "Kendi işimi yaparken özgür hissediyorum. İmkanı olanlara kendi işlerini yapmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

        Harun Sarıaydın ise eşinin önerisiyle köye dönerek hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Köye geldikleri için pişman olmadıklarını anlatan Sarıaydın, şunları kaydetti:

        "Özgürüz, işimizin başındayız. Tarım ve Orman Bakanlığından çok ciddi destekler aldık. Devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz yanımızda. Onlar da bizim arkamızda olduğu sürece hayvancılığı geliştirmek için çabalayacağız."

        Benzer Haberler

