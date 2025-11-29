Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 22:18 Güncelleme: 29.11.2025 - 22:18
        Giresun'da otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Giresun'un Espiye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        H.A. (43) yönetimindeki 28 AH 075 plakalı hafif ticari araç, Espiye-Yağlıdere kara yolu Sakarya köyü mevkisinde M.C.A'nın (16) kullandığı 28 EF 380 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada araçlarda bulunan A.A. (40) ve H.T.A. (10) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan ehliyetsiz sürücü M.C.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.

