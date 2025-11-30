Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Giresun'da bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın yaralandı

        Giresun'un Güce ilçesinde bahçesinde çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 30.11.2025 - 16:42
        Giresun'da bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın yaralandı
        Giresun'un Güce ilçesinde bahçesinde çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı.

        İlçenin Ergenekon köyünde fındık bahçesinde temizlik sırasında yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan M.C'nin (60) kıyafeti tutuştu.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

