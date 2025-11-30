Giresun'da bahçesinde çıkan yangına müdahale eden kadın yaralandı
Giresun'un Güce ilçesinde bahçesinde çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı.
Giresun'un Güce ilçesinde bahçesinde çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı.
İlçenin Ergenekon köyünde fındık bahçesinde temizlik sırasında yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan M.C'nin (60) kıyafeti tutuştu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık oluşan kadın, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.