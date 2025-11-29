Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri

        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi

        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 15. haftasında Güneysuspor, Altınpost Giresunspor'u deplasmanda 24-21 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 16:57 Güncelleme: 29.11.2025 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Ligi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 15. haftasında Güneysuspor, Altınpost Giresunspor'u deplasmanda 24-21 yendi.

        Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 12-8 önde tamamladı.

        İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Güneysuspor Kulübü, salondan 24-21 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        İkinci trafik polisi de şehit oldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Benfica Başkanı Costa'dan Rafa Silva açıklaması!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Sıradan taşlar sanılıyordu! Bingöl'de 50 milyon yıllık keşif
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Ulaştırma Bakanlığı: Karadeniz açıklarındaki bir gemiye saldırı düzenlendi
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Kuyumcuyu soydu 170 tane altın bilezik çaldı! Hırsız polis memuru çıktı!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        6 bin uçakta yazılım krizi
        6 bin uçakta yazılım krizi
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        D vitamini eksikliği hücresel yaşlanmayı hızlandırıyor
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        İstenen ceza belli oldu... Dilruba'nın katili cinayeti anlattı!
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Özel: Bu kurultaydan söz veriyorum
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bilişsel gerileme direksiyon başında fark edilebilir
        Bu çağın cesurları
        Bu çağın cesurları
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!
        Sergen Yalçın'ın Karagümrük 11'i netleşiyor!

        Benzer Haberler

        Asırlık lambalara yeniden ışık veriyor Giresunlu ustanın çocukluk tutkusu h...
        Asırlık lambalara yeniden ışık veriyor Giresunlu ustanın çocukluk tutkusu h...
        Gençlere yönelik kültür gezisine yoğun ilgi
        Gençlere yönelik kültür gezisine yoğun ilgi
        Minibüsün açılan kapısına çarpan motosikletli savruldu: 1 yaralı
        Minibüsün açılan kapısına çarpan motosikletli savruldu: 1 yaralı
        Espiye Meslek Yüksekokulu'nda tatbikat düzenlendi
        Espiye Meslek Yüksekokulu'nda tatbikat düzenlendi
        Fındık fiyatları, ihracat, döviz kuru ve hava şartlarına bağlı
        Fındık fiyatları, ihracat, döviz kuru ve hava şartlarına bağlı
        Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular
        Yaşlı ve engelliler için cami duvarına asansör kurdular