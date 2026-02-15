Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da doğa tutkunları Kümbet Yaylası'ndaki kar festivalinde bir araya geldi

        Giresun'un Dereli ilçesindeki 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 18:58 Güncelleme: 15.02.2026 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da doğa tutkunları Kümbet Yaylası'ndaki kar festivalinde bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Giresun'un Dereli ilçesindeki 1700 rakımlı Kümbet Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi.

        Yaylanın Koçkayası mevkisinde bir otel işletmesince düzenlenen festivalde, halk oyunları gösterileri sergilendi. Yöresel türküler eşliğinde horon oynayan katılımcılar, keyifli anlar yaşadı.

        Bazı katılımcılar kızaklar eşliğinde kayarak, çocuklarıyla hoş vakit geçirdi.

        Festivalde katılımcılara yöresel lezzetlerden karalahana çorbası ikram edildi.

        Giresun Doğa Sporları Kulübü'nce (GİDOSK) kamp kurulan festivalde, doğa tutkunları da kış kampı deneyimi yaşadı.

        Dereli Kaymakamı Mustafa Gövercin, AA muhabirine, Kümbet Yaylası'nın kış turizmi potansiyeli açısından da bölgenin önemli yerlerinden olduğunu söyledi.

        Festival gibi organizasyonların birlik ve beraberliğin pekişmesinin yanı sıra turizm ile ilçe ekonomisine de katkı sağladığını belirten Gövercin, organizasyonda emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşekkür etti.

        Otel Müdürü Durmuş Coşkun ise bölgenin kış turizmini daha fazla ön plana çıkarmak için festivali düzenlediklerini dile getirerek, festivale 3 binden fazla kişinin katıldığını ifade etti.

        GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç da gece katılımcılarla kış konaklaması ve eğitimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün 33 katılımcıyla geldik. Çoğunun ilk kış kampı tecrübesi oldu. Kış şartlarında çadırda konaklamayı ilk kez burada tecrübe ettiler. Hem teknik anlamda kendilerini geliştirdiler hem de eğlenceye katıldılar." dedi.

        Festivale katılanlardan Ebru Azaklıoğlu ise İzmirli olması dolayısıyla karın kendisine farklı bir keyif verdiğini ifade ederek, "Ben bu festivale üçüncü kez katılıyorum. Her sene eğlence daha da artıyor. Burada kızaklarla kaymak, sıcak bir çorba içmek ve horon tepmek çok eğlenceli." diye konuştu.

        Doğa sporcusu Tarık Baba ise Kümbet Yaylası'nın görsel olarak doğa harikası bir yer olduğunu kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        "Pansuman yapmaya değil, ameliyat yapmaya geldim"
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        Fırtına denizi taşırdı! Sokaklar göle döndü!
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        ABD, İran ve Rusya bağlantılı gemiye el koydu
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Uzun yargılamaya "Alo adalet" formülü
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        İstanbul 23 derece! Yazdan kalma gibi!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?

        Benzer Haberler

        Giresun'da "Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu
        Giresun'da "Kar Festivali" renkli görüntülere sahne oldu
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1
        TFF 3. Lig: Giresunspor: 0 - Karadeniz Ereğli Belediyespor: 1
        Serenderde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Serenderde çıkan yangında hayatını kaybetti
        Giresun'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Giresun'da evde çıkan yangında yaşlı kadın öldü
        Giresun'da köy evinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
        Giresun'da köy evinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi