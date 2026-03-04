Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" tamamlandı

        Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce yürütülen "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, içeriğinde fındık bulunan 5 yeni tarif hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun'da "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" tamamlandı

        Giresun Üniversitesi Keşap Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünce yürütülen "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında, içeriğinde fındık bulunan 5 yeni tarif hazırlandı.


        Fakülte Dekanı Prof. Dr. Eyüp Nefes, AA muhabirine, Giresun Üniversitesinin YÖK tarafından 2021'de Fındık Alanında Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Programı'na kabul edildiğini söyledi.

        Nefes, fındık temalı yeni katma değerli ürünler ortaya çıkarmak amacıyla Mayıs 2025'te başlattıkları "Fındıklı Pastane Ürünleri Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi"ni yıl sonunda tamamladıklarını belirtti.

        Projede görev alan akademisyenler ve öğrencilerin 10 reçete üzerinde çalıştığını anlatan Nefes, sektör temsilcileri ve ev hanımlarıyla da istişare edildiğini dile getirdi.

        Nefes, yapılan ortak çalışmalar sonucu "Fındık unu helvası", "Mandalinalı fındıklı çikolata", "Fındıklı dereotlu poğaça", "Vişneli fındıklı çikolata" ve "Kahveli fındıklı kurabiye" tariflerinin hazırlandığını ifade etti.

        Proje yürütücüsü, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Şimşek ise fındığın hem ülke hem de bölge açısından stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

        "Stratejik ürüne yönelik neler yapabiliriz?" sorusundan hareketle araştırma projesi geliştirdiklerini belirten Şimşek, "Fındıktan katma değerli yeni ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalar gerçekleştirdik." dedi.

        Şimşek, fakülte mutfağında deneme araştırma çalışmaları yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Ürünlerin ortaya çıkarılmasının ardından Giresun'da faaliyet gösteren pastane şeflerini davet ettik. Onların ürünlerimizi değerlendirmelerini talep ettik. Değerlendirmelerin sonucunda en yüksek puan alan 5 ürünü belirledik. Daha sonra 13 ev hanımını davet ettik, onlarla birlikte bu 5 ürünü yeniden ürettik. Şu anda imal edilen ürünler işletme veya ev ortamında üretilerek tüketilebilir seviyeye geldi. Bu 5 ürünümüzün reçeteleri hazır."

        Üniversite Fındık Koordinatörlüğünce desteklenen projenin asıl amacının yeni ürünler hazırlamak olduğunu belirten Şimşek, tanıtım çalışmalarıyla ürünlerin yaygınlaştırılmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        CIA İran'da ayaklanma mı istiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Axios: Trump-Netanyahu telefonu saldırıları başlattı
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        F.Bahçe kupada kritik eşikte!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        Şarkıcı Metin Işık cezaevine teslim oldu!
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        "Otopsi yapmayı öğrendim"
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Tapu işlemlerinde avukat zorunluluğu geliyor
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Plakasını bezle kapattı! "Dur" ihtarına uymadı... Acı son!
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Yerli hızlı tren raylara iniyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Canavar anne hakkında karar!
        Canavar anne hakkında karar!
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        2 asırlık, 19 delikli... Ortadan kayboldu
        Değişimiyle konuşuluyor
        Değişimiyle konuşuluyor
        Kupada hedef liderlik!
        Kupada hedef liderlik!

        Benzer Haberler

        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'dan kısa kısa
        Giresun'da 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu
        Giresun'da 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu
        Espiye'den kısa kısa
        Espiye'den kısa kısa
        Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
        Giresun'da trafik kazası: 1 ölü
        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Giresun'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Fındıkta kozalak akarı verim kaybına yol açıyor
        Fındıkta kozalak akarı verim kaybına yol açıyor