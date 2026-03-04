Canlı
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        İzmir'de vefat eden gazetecinin cenazesi Giresun'da defnedildi

        İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Burcu Yanar'ın (32) cenazesi, memleketi Giresun'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 17:14
        Ege Üniversitesi Hastanesi'nde önceki gün yaşamını yitiren Ege Telgraf Gazetesi muhabiri Yanar'ın cenazesi, Eynesil ilçesine getirildi.

        Yanar için Merkez Eski Cami'de düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı.

        Burcu Yanar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Gümüşçay Mahallesi’ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.



