Giresun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

Giresun'un Dereli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, hakkında "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dereli ilçesinde olduğu belirlendi. Saklandığı evde yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Yakınını öldüren H.B'nin bir yıldır arandığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.