        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 11:57
        Giresun'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Giresun'un Dereli ilçesinde, hakkında 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışma sonucu, hakkında "kasten öldürme" suçundan 17 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B'nin Dereli ilçesinde olduğu belirlendi.

        Saklandığı evde yakalanan hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Yakınını öldüren H.B'nin bir yıldır arandığı öğrenildi.

