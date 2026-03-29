        Giresun'da trafik kazası sonrası darbedilen sürücünün ölümü hakkında iddianame düzenlendi

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle diğer araç sürücüsü hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 20:33 Güncelleme:
        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 16 Kasım 2025'te Keşap ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi sahil yolu Karakoç kavşağında Abdullah Coşkun (68) yönetimindeki 28 ADE 196 plakalı otomobil ile şüpheli İ.İ. idaresindeki 61 ADL 995 plakalı otomobil arasında gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

        Şüphelinin çıkan tartışmanın ardından Coşkun'u darbettiği, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği ifade edildi.

        Müşteki beyanları, tanık ifadeleri ve doktor raporlarına yer verilen iddianamede, şüphelinin alınan savunmasında, sporla uğraştığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırma neticesinde "karate" lisansının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

        - "Tıbben illiyet bağı bulunduğu mütalaa edildi"

        İddianamede, tartışma ve darp olayının stresinin tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelmiş olduğu vurgulanarak, şu tespitlere yer verildi:

        "Dosya içeriğinde mevcut İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun 26 Şubat 2026 tarihli kararında kişide tespit edilen travmatik değişimlerin kişinin yaşamını tehlikeye sokabilecek nitelikte olduğu, kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve kronik kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün maruz kaldığı trafik kazası olayı sonrası tartışma olayı ve darp olayının stresinin tetiklediği ani kalp ölümü sonucu meydana gelmiş olduğu, maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile kişinin ölümü arasında tıbben illiyet bağı bulunduğu mütalaa edildiği, incelenen evrakın tetkikinden anlaşılmıştır."

        İddianame, Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İlk duruşma 8 Nisan'da görülecek.

        - Olayın geçmişi

        Giresun'un Keşap ilçesinde İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

