Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 14:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Owusu'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

        Karşılaşmanın ikincisi yarısında da üstünlüğünü koruyan Ankara temsilcisi, 48. dakikada Owusu ve 70. dakikada Rafa Sudre'nin golleriyle sahadan 3-1 üstün ayrıldı.

        Giresun ekibinin golü ise 68. dakikada Neslihan Demirdöğen'den geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
