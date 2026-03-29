Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Prolift Giresun Sanayispor'u 3-1 yendi. Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı konuk ekip Owusu'nun 8. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikincisi yarısında da üstünlüğünü koruyan Ankara temsilcisi, 48. dakikada Owusu ve 70. dakikada Rafa Sudre'nin golleriyle sahadan 3-1 üstün ayrıldı. Giresun ekibinin golü ise 68. dakikada Neslihan Demirdöğen'den geldi.

