Giresun’da yorgun kurşun yaraladı

Giresun'un Eynesil ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşun bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çalıştıktan sonra dinlenmek için oturan S.K. nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşunun kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı. S.K olayın ardından Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili Jandarma inceleme başlattı.
GİRESUN
20 Aralık 2019 Cuma
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