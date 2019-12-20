Giresun’da yorgun kurşun yaraladı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun'un Eynesil ilçesinde nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşun bir vatandaşın yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çalıştıktan sonra dinlenmek için oturan S.K. nereden geldiği bilinmeyen yorgun kurşunun kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı. S.K olayın ardından Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili Jandarma inceleme başlattı.

GİRESUN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 14:47

AKŞAM 17:08

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.