Giresun’da Kutluca köyündeki karantina kararı kaldırıldı.

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Giresun’un Çamoluk ilçesine bağlı Kutluca köyünde Covid19 tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kararı kaldırıldı.

Çamoluk Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Kutluca köyünde Covid19 salgınını önlemek amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. 28. ve 72. maddeleri kapsamında 11 Nisan 2020 tarihinde ikinci bir değerlendirmeye kadar uygulanan karantinanın 27 Nisan 2020 tarihi saat 00.01 itibarı ile sona erdirilmesine karar verildi" denildi.

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