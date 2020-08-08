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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresunspor’da kongre heyecanı başladı 721 delegenin oy kullanacağı kongrede iki aday yarışıyor

İHA

TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'da olağanüstü genel kurul bugün yapılıyor. 721 delegenin oy kullanabileceği kongrede mevcut başkan Ali Sacir Eren tekrar aday olmazken, eski başkanlardan Osman Çırak ve eski Genel Kapranlardan Hakan Karaahmet yarışıyor.

Giresunspor’da kongre heyecanı başladı 721 delegenin oy kullanacağı kongrede iki aday yarışıyor

TFF 1. Lig temsilcisi Giresunspor'da olağanüstü genel kurul bugün yapılıyor. 721 delegenin oy kullanabileceği kongrede mevcut başkan Ali Sacir Eren tekrar aday olmazken, eski başkanlardan Osman Çırak ve eski Genel Kapranlardan Hakan Karaahmet yarışıyor.
Korona virüs (Covıd19) salgının nedeniyle Giresun Valiliği’nden alına özel izinle yapılan kongre Giresunspor tesislerindeki antrenman sahasında gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle sadece delegelerin ve basın mensuplarının katılmasına izin verilen kongreye Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Kadir Aydın, Sabri Öztürk, Ak Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve Giresunspor eski başkanları da katıldı.
Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden’in Divan Başkanlığı’nı kongrede konuşma yapan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresunspor’un siyaset üstü bir kurum olduğunu ifade ederek her iki adaya da başarılar diledi.
Pandemi sürecinde özel izinle yapılan kongrede maske ve mesafe kurallarına uyma hatırlatmasında bulunan Başkan Şenlikoğlu, “Giresunspor, Giresun’un bir marke değeridir. Giresun’un baş tacıdır. Camizamız her zaman Giresunspor’u el üstünde, baş üstünde tutmuştur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kim başkan seçilirse seçilsin Giresunspor’un yanında olmaya devam edeceğiz. Önemli olan kişilerin değil, Giresunspor’un kazanmasıdır. Bugüne kadar Giresunspor’a başkanlık yapmış hizmet vermiş ve bundan sonra da hizmet verecek herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Başkan adaylarından Osman Çırak, “Bugün Giresunspor’un içerisinde bulunduğu ekonomik durumu ve eksiklerini çok iyi biliyoruz. Daha önce başkanlık görevi yaptığım Giresunspor camiasını da çok iyi biliyorum ve tanıyorum. Biz Giresunspor’un içerisinde bulunduğu zorlukları aşmak için aday olduk ve aşacağımıza da inanıyorum.Kimse Giresunspor’un içerisinde bulunduğu durumdan dolayı endişe etmesin.” açıklamasında bulundu.
Giresunspor’a ilk yönetici olduğu dönemde şampiyonluk heyecanı yaşattıklarını hatırlatan başkan adayı Hakan Karaahmet ise “Giresunspor’u birlik ve beraberlik içerisinde yönetmek için aday oldum. Aday olduğum ilk günden beri bütün eski başkanları, camianın ileri gelenlerini ziyaret ettim. Bunu yaptım çünkü bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Seçilip kazanırsak da alınan kararlar, yapılan harcamalar şeffaf olacaktır. Kongrenin ardından yapacağımız ilk şeyde tüzük kongresidir. Tüzün kongresinde Giresunspor’u bugün olduğu gibi borçlandırmamak için bütçesinin yüzde 40’ı kadar borçlanma yetkisi verilecektir ve bu borçlanmadan da yöneticiler sorumlu tutulacaktır. Hiçbir yönetici alacağı için temlik koyduramayacaktır” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından delegelerin oy kullanmaya başladı. Kongrede oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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