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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SEY Vakfı Piraziz ilçesine 110 adet bilgisayar bağışında bulundu

İHA

SEY Vakfı Piraziz ilçesine 110 adet bilgisayar bağışında bulundu

Semra ve Enver Yücel Vakfı (SEY) Giresun’un Piraziz ilçesinde eğitim gören öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 110 adet bilgisayar bağışında bulundu.
Semra ve Enver Yücel çifti tarafından 2020 yılında kurulan SEY Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinde faaliyetlerini sürdürüyor. SEY Vakfı, Giresun’un Piraziz ilçesinde eğitim gören öğrencilerin uzaktan eğitim derslerinden geri kalmamaları için masaüstü, dizüstü ve tablet bilgisayar olmak üzere toplam 110 adet bilgisayar bağışında bulundu. Bilgisayarlar, Piraziz Kaymakamı Furkan Başar, Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu, SEY Vakfı Karadeniz Sorumlusu Selvinaz Aydın ve SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan’ın katılımıyla düzenlenen törende Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.
SEY Vakfı Karadeniz Sorumlusu Selvinaz Aydın, “SEY Vakfı 2020 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliği amacıyla çalışmalarına başladı. Bu noktada birçok çocuğun yarasına merhem oldu. Birçok çocuğun eğitim hizmeti alabilmesi için önündeki bariyerleri kaldırmak amacıyla hızla ilerledi. İzmir’de enkaz altında kalan çocuklarımızın eğitim masraflarını üstlendi. Doğudaki birçok çocuğumuza kıyafet ve bilgisayar desteğinde bulundu. Şimdi de Giresun’un Piraziz ilçesindeki çocukların eğitimi önündeki bariyerleri kaldırmak üzere bilgisayar bağışında bulundu. Bu bilgisayarlar çocuklarımızın uzaktan eğitim sürecinde destek alabilmeleri için en önemli envanter ve SEY Vakfı olarak da bu envanterleri sağladık. Çocuklarımıza hayırlı olsun” dedi.
Piraziz Kaymakamı Furkan Başar ise, “Değerli Enver Hocamıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendileri katılamadılar ama temsilcileri ve yardımcıları aracılığıyla bizlere bilgisayarları ulaştırdılar. İlçemizin bu tarz zenginliklere sahip olduğundan dolayı ilçe kaymakamı olarak bizler çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

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