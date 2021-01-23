Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı

İHA

Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı

14 Ocak tarihinde başlayan Covid19 aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı. Bu konuda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen, salgının aşı olarak atlatılabileceğini ifade etti.
Türkiye’de Korona virüs ile mücadele kapsamında Çinli Sinovac firmasından üretilen CoronaVac aşısı tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor. 14 Ocak tarihinde başlayan aşılama çalışmaları ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanması ile başladı. Ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması ile devam eden süreç tüm Türkiye’de olduğu gibi Giresun’da da devam ediyor. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerdeki tüm sağlık kuruluşlarında aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Sağlık kuruluşlarının dışında ise resmi ve özel bakım evleri ve huzur evleri ile sağlık kuruluşlarına gelemeyecekler için evde sağlık hizmeti çalışanları tarafından aşılama yapılıyor.
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen, tüm fakülte personeli ve stajyer öğrenciler ile birlikte aşı olduklarını ifade ederek bu salgından ancak aşı olarak kurtulabileceğimizi belirtti. Dekan İçen, aşının güvenilir olduğunu ve yan etkileri konusunda olağan dışı bir etkiye rastlanmadığını belirterek “Biz bu salgından ülke ve dünya olarak aşı olmadan kurtulamayız. Aşı çok önemli. Geçmiş yıllarda ve tarihte birçok hastalığı aşılamayla atlatmış bulunuyoruz. Aşının son derece güvenilir olduğunu düşünüyorum. Tabi ki aşıların yan etkileri olabilir ama bu aşı oldukça güvenli. Bizim çocukluk çağında olduğumuz birçok aşının üretildiği gibi yöntemlerle elde ediliyor. Ben herkesin çekinmeden aşı olmasını tavsiye ediyorum. Bu salgından ancak aşı olarak kurtulabiliriz. Yalnız aşı olduktan sonra da çok rahatlamamamız gerekiyor. İlk doz aşı olduktan 28 gün sonra ikinci dozu olacağız. Ondan da 14 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. Yani ilk aşıdan bir buçuk ay sonra koruyuculuğu başlıyor. Aşıdan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edeceğiz. Covid19 salgınıyla ilgili bilmediğimiz çok şey var. Aşılanmadan sonra bulaşma olabilir, hastalık geçirilebilir ama hasta olma ihtimali düşük. Hasta olduktan sonra ise hafif şekilde hastalığı geçirme ihtimali yüksek” dedi.
Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi stajyer doktor Büşra Mantaş ise “Sadece çok hafif baş ağrısı ve aşı bölgesinde hafif hassasiyet hissedenler oldu. Tabi bunlar herhangi bir aşıda olabilecek belirtiler. Ama Covid19 aşısında başka bir belirti yaşayan olmadı. Bir yıldan beridir çok zorlu bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden aşılama bizim sunulan güzel bir tedavi seçeneğidir. Bize bu hak tanınmış iken aşı olmak çok mantıklı bir seçenektir. İkinci doz aşımızı olduktan sonra kendimizi daha güvende hissedeceğiz” diye konuştu.
Korona virüs aşısı olmak için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden 87 yaşındaki Osman Yazar, çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek “Aşılama çalışmalarından memnunum. Aşıyı getirenden de yapandan da Allah razı olsun. Ben köyde tek başıma yaşıyorum. Aşımı yaptırdım ve çok memnunum. Şimdi de köyde yaşamaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 Nolu Damperli Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ercan Bekdemir: “Giresun Limanı yüzlerce kamyon şoförüne istihdam sağladı”
YEREL HABERLER Kamyonculardan Giresun Limanı'na destek Giresun SS.61 ...
Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat bağlıyor
YEREL HABERLER Gören şaşkına dönüyor, yalnızca 1 saniyede kravat ...
Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına katıldı
YEREL HABERLER Görele Belediye Başkanı Tolga Erener TGRT EU yayına ...
Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye götürerek muayene ettirdi (2)
YEREL HABERLER Jandarma, yaşlı kadını sırtında taşıyıp hastaneye ...
Çavuşlu çöp tesisine bilirkişi incelemesi başlatıldı
YEREL HABERLER Çavuşlu çöp tesisine bilirkişi incelemesi başlatıldı
Jandarmadan şefkat eli
YEREL HABERLER Jandarmadan şefkat eli
Giresun Limanı 2021 yılı için hedef büyüttü Giresun Limanı'nın ihracat ve istihdam hedefleri artarak büyüyor
YEREL HABERLER Giresun Limanı 2021 yılı için hedef büyüttü Giresun ...
Giresunlu hemşire Antalya'da geçirdiği ameliyat sonrası hayatının şokunu yaşadı Beyninde oluşan ödem nedeniyle ikinci bir ameliyat için kafatasının bir bölümü çıkarılan hemşire Havva Dizdar'ın aylar sonra geri yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Giresunlu hemşire Antalya'da geçirdiği ameliyat ...