Giresun’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Giresun’da tefeci operasyonu: 5 gözaltı

Giresun’un Bulancak ilçesinde tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılan şahıslara yapılan fiziki ve teknik takip sonucu 5 kişi gözaltına alındı.
alınan bilgeye göre, Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,Giresun İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma neticesinde tefecilik yaptığı bilgisine ulaşılan A.K, Ö.K. T,K.B, A.K.B ve H.İ.T adlı şahıslar Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındılar. Yapılan operasyonlarda 12 adet banka dekontu, 31 adet alma ödeme dekontu, 32 adet satış sözleşmesi ve vekaletname, 1 adet not defteri, 1 adet çek defteri, 5 adet cep telefonu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler Bulancak Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilerek ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildiler.
Adliyeye çıkartılan şüphelilerden A.K tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun’dan ihracatta artış
YEREL HABERLER Giresun’dan ihracatta artış
Giresun’da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Giresun’da çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
Giresun’da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama
YEREL HABERLER Giresun’da FETÖ soruşturmasında 1 tutuklama
Giresun´da `pes´ dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığı
YEREL HABERLER Giresun´da `pes´ dedirten 'sahte bal' dolandırıcılığı