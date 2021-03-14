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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

İHA

Giresun'da çatı katında çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Görele ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Sayfiye Mahallesi Niyazi Kahraman Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında elektrik kontağından çıktı. Ahmet Kahyaoğlu’na ait olan binanın çatı katından yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Yangın yerine ulaşan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ise yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı ve soğutma çalışması yapılırken çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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