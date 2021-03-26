Tirebolu-Doğankent karayolunda heyelan

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’da sabah saatlerinde TireboluDoğankent karayolunda heyelan meydana geldi. Karayolu kısa sürede temizlenerek ulaşıma açıldı.

TireboluDoğankent karayolunun 27. kilometresinde Doğankent ilçesine bağlı Kozköy Altı mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Ardından Doğankent Belediyesine ait 2 iş makinesi hızla heyelan bölgesine hareket ederek kısa sürede karayolunu temizlediler. Karayolu kontrollü bir şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.