Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun’da plaja acil iniş yaptı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı.

Henüz nerden geldiği ve nereye gittiği öğrenilemeyen helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı. Helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

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