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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındığın başkentinde çay hasadı başladı

İHA

Fındığın başkentinde çay hasadı başladı

Türkiye'nin en kaliteli fındığını yetiştirilen ili Giresun’un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 30 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.
Giresun’da fındıktan sonra sanayiye hammadde sağlayan bir diğer ürünün çay olduğunu belirten Özel Çay Fabrikası İşletmecisi Yusuf Şahin, “Giresun’da yıllık ortalama 30 bin tonun üzerinde imalatı gerçekleşmektedir ve 15 bin dolayında çay üreticisi bulunmaktadır. Bu çay üreticileri ise Giresun’un doğu bölgesindeki ilçelerde bulunmaktadır. Türk çay sektöründe toplam 197 fabrika bulunmaktadır. Bunların 46’sı ÇAYKUR’a, 151’i ise özel sektöre aittir. Bu fabrikaların 154’ü Rize’de, 29’u Trabzon’da ve 10’u Giresun’da bulunmaktadır. Bu potansiyele göre ise sadece Giresun’da 10 fabrika çay işleme ve paketleme işiyle iştigal etmektedir. Fındık gibi çayın da alternatifi bulunmamaktadır” dedi.
Türkiye'nin çay üretimi ve tüketimi alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu da kaydeden Şahin, “Bölgede başta Rize ili olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde toplam 200 bin civarında üretici tarafından çay üretimi gerçekleşmektedir. Giresun’da özellikle Eynesil ve Tirebolu ilçeleriyle birlikte Görele, Çanakçı ve Güce ilçelerinde çay üretimi yapılmaktadır. Ancak Tirebolu çayı bir marka değere sahiptir.” Dedi.
Öte yandan Giresun Valisi Enver Ünlü de çay hasadının başlaması nedeniyle Eynesil ilçesinde üreticiyle çay bahçesine girerek çay hasadı yaptı ve üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

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