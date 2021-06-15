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Emniyetten jandarmaya 182. yıl ziyareti

İHA

Emniyetten jandarmaya 182. yıl ziyareti

Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, birim amirleri ile birlikte Jandarma Teşkilatı’nın 182. kuruluş yıldönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanlığı’na ziyaret gerçekleştirdi.
Jandarma Teşkilatının kurulduğu 1839 yılından bugüne dek güzel vatanımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden İl Emniyet Müdür Fahri Aktaş, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenini tesis etmek için kamu huzur ve güvenliğini sağlamak adına birlikte görev yaptığımız dost ve kardeş kuruluşumuz, Jandarma Teşkilatımızın 182. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Bu düşüncelerle, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren kardeş teşkilatımızın mensuplarına başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Muhammet Sevinç ise jandarma ve polisin her zaman omuz omuza olduğunu belirterek ziyaretten dolayı Giresun İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a teşekkür etti.

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