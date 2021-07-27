Giresun-Dereli yolu tamamlandığında 8 kilometre kısalmış olacak

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, çalışmaları devam eden GiresunDereli Karayolunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Yapılan incelemelerin ardından bilgi veren Ak Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Dereli yolunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Alt yapısı hazırlanan kısımlarda sıcak asfalt yapılıyor. Duroğlu tüneli ve kamulaştırma davası olan üç ayrı nokta birleştirildiğinde 14 kilometrelik yol tamamlanmış olacak. Toplam 22 kilometre olan ve alt yapısı yapılan yolun kalan kısımlarının da hızla tamamlanması hedeflenmektedir. Giresun’u İç Anadolu'ya bağlayacak 13 köprü ve 6 tünelin yer aldığı GiresunDereli Karayolu tamamlandığında 8 kilometre kısalmış olacak. Yol çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanması için takibimizi sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.