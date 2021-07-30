Çocuklar hayallerindeki Görele’yi çizdi

Görele İlçe Belediyesi tarafından çocuklara yönelik ‘Hayalimdeki Görele’ konulu resim yarışması düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ‘Hayalimdeki Görele’ konulu resim yarışmasında çocuklar aileleriyle birlikte hem sosyal aktivitede bulundu, hem de yeteneklerini sergiledi.

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, çocukların etkinliklerinde yalnız bırakmayarak, onlarla hem sohbet etti, hem de yeteneklerini gözlemledi.

Çocuklara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Erener, çocukların resimleriyle ‘Hayalindeki Görele’ ile buluşturduklarını belirterek, “ Çocuklar ve aileleri için güzel bir etkinlik, güzel bir aktivite oldu. Çocuklar için düzenlediğimiz ‘Hayalimdeki Görele’ konulu resim yarışmasında çocuklar yeteneklerini sergiledi. Katılım bizleri oldukça memnun etti. Çocuklarımız ‘Hayalindeki Görele’yi bizlere yaptıkları eserlerle anlattı. Katılan bütün çocuklarımıza ve velilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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