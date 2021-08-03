Çalıştığı yük gemisinde geçirdiği kaza sonucu ölen 3. kaptan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Acılı anne oğlunun ölümünden çalıştığı gemi şirketinin yetkililerini sorumlu tuttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çalıştığı yük gemisinde geçirdiği kaza sonucu ölen 3. kaptan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Acılı anne oğlunun ölümünden çalıştığı gemi şirketinin yetkililerini sorumlu tuttu

İHA

Çalıştığı yük gemisinde geçirdiği kaza sonucu ölen 3. kaptan memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Acılı anne oğlunun ölümünden çalıştığı gemi şirketinin yetkililerini sorumlu tuttu

Güney Afrika açıklarında 3. kaptan olarak görev yaptığı kuru yük gemisinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Uğur Kır'ın cenazesi memleketi Giresun’un Çanakçı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunu Uğur Kır (23), bir süre önce, Vanuatu bandıralı ERKUL S adlı gemide 3. kaptan olarak çalışmaya başladı. Edinilen bilgiye göre, Kır, 2 Temmuz'da, gemi küpeştesinde bir kaza geçirerek yaralandı. Göğüs kafesi ezilen Uğur Kır, Güney Afrika'da bir hastaneye götürüldü. Doku zedelenmesi teşhisi konulan Kır'a doktor, 1 hafta istirahat raporu verdi. İstirahati gemideki kamarasında geçiren Uğur Kır, sürenin sona ermesinin ardından tekrar görevinin başına döndü. Gemi Liberya'dan Çin'e doğru giderken durumu ağırlaşan Uğur Kır, gemi limana ulaşamadan hayatını kaybetti. Ailesinin uğraşları sonrası 17 günlük sürecin sonunda Uğur Kır'ın cenazesi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'dan Türkiye'ye getirildi. Cenaze İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kır, bugün memleketi Giresun’un Çanakçı ilçesi Deregözü Köyü’nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Oğlunun tabutunun başında gözyaşı döken ve oğlunun gemici şapkasını kafasına taktıktan sonra tabutunun üstüne bırakan acılı anne Nurgül Kır, oğlunun ölümünde çelişki olduğu için gemi yetkililerinden davacı olacağını söyledi. Nurgül Kır, “Benim oğlum bu gün öleli 18 gün oldu. Şirket sahipleri hiçbir gün benim yanıma gelmedi bana başsağlığı dilemedi acente hiçbir yardımda bulunmadı. Bu gün benim acılı günümde bile yanımda yok. Kimse acımı benimle paylaşmadı. Benim oğlumun ve benim yanımda hiç kimse olmadı ben sadece adalet istiyorum. Bu güne kadar hiçbir şirket yetkilisi bana baş sağlığı dilemediler. İhmal varsa gereken herkes cezasını çeksin. Bu geminin yetkililerinden davacıyım çünkü çelişki var" dedi.
“Benim oğlum denizcilik lisesi Beşiktaş Ziya Kalkavan’da okudu ve okulunu 3. olarak bitirdi” diyen acılı anne “Piri Reis Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği mezunuydu, benim çocuğumu yediler. Bu işin içinde iş var diyorum başka bir şey demiyorum. Benim oğlu burada 6 aydır çalışıyordu, İzmir’den katıldı. ‘Şirket sahipleri oğlun hasta’ dediler. Oğlumla konuşmak istiyorum dedim bana ‘haftaya sana getireceğim’ dediler. Ben bütün basına haber vereceğim deyince bir kadın aradı beni ‘Uğur öldü’ dedi, o kadından da davacıyım. Ben Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Ben adalet istiyorum. Türkiye Cumhuriyetinden adalet istiyorum evladım için adalet istiyorum sesimi duysunlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üreticiler, fındık taban fiyatının açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Üreticiler, fındık taban fiyatının açıklanmasını ...
Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Fındık üreticisi taban fiyatın açıklanmasını bekliyor
Azerbaycan konvoyu Giresun’dan geçti
YEREL HABERLER Azerbaycan konvoyu Giresun’dan geçti
Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Ligin ses getiren ekiplerinden birisi olacağız
YEREL HABERLER Giresunspor Basın Sözcüsü Önal: Ligin ses getiren ...
Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Fındık üreticisi hasat öncesi fiyat açıklanmasını ...
Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
YEREL HABERLER Av tüfeğiyle oynarken kuzenini vurdu
Giresun’dan Antalya'ya itfaiye aracı ve personel desteği
YEREL HABERLER Giresun’dan Antalya'ya itfaiye aracı ve personel ...
Jandarma yaralı karacayı devriye arabasıyla barınağa taşıdı
YEREL HABERLER Jandarma yaralı karacayı devriye arabasıyla barınağa ...