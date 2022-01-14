Giresun’da kar yağışı nedeniyle 38 köy yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Giresun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 ilçede toplam 38 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Merkez’de 1, Alucra’da 11, Çamoluk’ta 3, Çanakçı’da 2, Dereli’de 9, Görele’de 5, Keşap’ta, 3, Piraziz’de 1 ve Yağlıdere ilçesinde 3 köy olmak üzere toplam 38 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Giresun İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin köy yollarını açık tutmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.