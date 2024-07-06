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        Haberler Gündem Giresun son dakika haberi: Hafta sonu o kentte denize girmek yasak - Haberler

        Hafta sonu o kentte denize girmek yasak!

        Giresun'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girmek yasaklandı. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada yasağın pazartesi günü son bulacağı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:33 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:55
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        Hafta sonu o kentte denize girmek yasak!
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        Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

        PAZARTESİYE KADAR YASAKLANDI

        AA'da yer alan açıklamada, kentte bugün başlayıp pazar günü sonuna kadar sürecek olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla tüm Giresun sahili boyunca 8 Temmuz Pazartesi gününe kadar denize girilmesinin yasaklanmasına karar verildiği aktarıldı.

        TRABZON'DA 1.5 METRELİK DALGALARA DİKKAT

        Öte yandan Trabzon Valiliği'nin yazılı açıklamasında, Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve yarın rüzgarın 20-25 deniz mili hızına, dalga yüksekliğinin 1.5 metreye ulaşacağının tahmin edildiği belirtildi.

        Açıklamada, boğulma vakalarını önlemek amacıyla söz konusu zaman aralığında Trabzon genelinde denize girilmemesinin vatandaşların can güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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