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Giresunspor: 0 - Hatayspor: 1 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor, deplasmanda Giresunspor'u El Kaabi'nin 81. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti

Giresunspor: 0 - Hatayspor: 1 MAÇ SONUCU

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