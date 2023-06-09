Giresunspor'dan küme düşme kaldırılma başvurusu!

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Giresunspor küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye başvurdu. Kulüp Başkanı Nahid Ramazan Yamak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Hakkımızın yenildiği, yarışma halinde değiştirilen kuralların olduğu bir sezonu geride bıraktık. Ligden düşmenin kaldırılması konusunda resmi başvurumuzu TFF'ye yaptık."