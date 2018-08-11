Giresunspor - Eskişehirspor rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Giresunspor ile Eskişehirspor, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:30. Giresunspor son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Eskişehirspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 725 kodlu maçı oynayanlar; Giresunspor galibiyet oranı 1.20, beraberlik oranı 4.30, Eskişehirspor galibiyet oranı 7.00. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Giresunspor son haftadaki Altınordu müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Eskişehirspor, Balıkesirspor karşılaşmaında 2-3 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ