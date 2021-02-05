Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGirişimcilikGirişimcilik Merkezi İzmir kapılarını açtı
ABONE OL

Kent sorunlarını girişimciler ile birlikte çözecek

'Girişimcilik Merkezi İzmir', Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kapılarını açtı. Merkezin İzmir'deki kent sorunlarına çözüm üretmek isteyen girişimcilere ev sahipliği yapacağı belirtildi. Yapılan açıklamaya göre, merkezde, kentin sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler üretilmesini sağlayacak kapsamlı bir Girişimcilik Programı yürütülecek. İzmir’in stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl farklı bir temada düzenlenmesi planlanan Girişimcilik Programı’nın ilk temasının ise tarım olarak belirlendiği kaydedildi

Girişimcilik Merkezi İzmir kapılarını açtı
HABERTURK.COM

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2019 yılından beri yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda hayata geçirilen “Girişimcilik Merkezi İzmir” girişimcilere kapılarını açtı. Girişimcilik Merkezi İzmir'in, kentin sorunlarına girişimcilerle birlikte çözüm üretmek için çalışacağı belirtildi.

Merkezde, kentin sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler üretilmesini sağlayacak kapsamlı bir Girişimcilik Programı yürütülecek. Yapılan açıklamaya göre, İzmir’in stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl farklı bir temada düzenlenmesi planlanan Girişimcilik Programı’nın ilk teması ise tarım olarak belirlendi. Merkezin ilk döneminde genç girişimcilerin İzmir’de gıda arzı, tarımsal üretim, pazarlama ve kırsal kalkınma alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler geliştirmesi planlanıyor.

Konak Umurbey Mahallesi’nde kurulan merkezin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

'EKOSİSTEME BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ KAZANDIRILACAK'

Merkez’in açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Burası, dünyayı daha iyi bir yönde değiştirmek için fikirleri olan ve fakat bu fikirleri yaşama geçiremeyen gençlerimiz için açılmış bir meydandır" İfadesini kullandı.

Girişimcilik Merkezi’nde İzmir’in ihtiyaçlarını dikkate alarak her yıl farklı tematik alanlarda girişim programı belirleneceğini ve şehrin girişimcilik ekosistemine başarılı iş fikirleri kazandırılacağını söyleyen Soyer, "Tüm paydaşlarımız ile merkezimizin ilk yılındaki temasını ‘tarım’ olarak belirledik. Tarımsal girişimcilik projelerine ev sahipliği yapacak Girişimcilik Merkezimiz bu çerçevede tarımsal lojistik ve gıda arzı, pazarlama ve markalaşma, tarımda bilişim ve teknoloji, kırsal kalkınma ve kooperatifçilik gibi alanlarda yenilikçi çözümler üretecek" şeklinde konuştu.

'DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAĞINA İNANIYORUZ'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de, merkezin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye için girişimciliğin önemine dikkat çekerek, "Yaklaşık 3 trilyon dolar değerlemeye sahip küresel startup ekonomisindeki payımızın yükselmesi ülkemizin gelişimi ve dönüşümü açısından kritik önem taşıyor. Vakit, Türkiye’nin girişimcilik kanatlarını açmasının vaktidir. Uzun yıllardır Türkiye genelinde girişimcilik konusunda farkındalığı artırmaya, girişimciliğin ülkemizde istihdamı da geliştirecek olan önemine dikkate çekmeye çalışıyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm fikri olanları girişimciliğe teşvik etmeye, fikri olanları yeşertecek ekosistemi desteklemeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Merkezin, girişimcilerle birlikte yenilikçi çözümler üretme kültürünün tüm Türkiye’ye yayılmasına öncülük edeceğine ve 1300’ü aşkın belediyemize örnek oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

BAŞKA İLLERDE DEVAM EDECEK

TÜSİAD'ın, Türkiye girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik yerel yönetimlerle yürüttüğü işbirliği çalışmalarına farklı illerde devam edeceği bilgisi verildi.

“Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi” kapsamında geliştirilen bu işbirlikleri ile, belediyelerin elindeki atıl binaların girişimcilere yönelik ortak çalışma alanlarına dönüştürülmesi, girişimcilere eğitim ve mentörlük verilmesi, kuluçka ve hızlandırma programları yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede ilgili şehrin ihtiyaçlarına girişimcilerle yenilikçi çözümler üretilmesi, ekosistemin gelişmesi ve şehrin girişimciler açısından çekim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SEND4US ABD pazarının kapılarını daha hızlı açmayı vaat ediyor
GİRİŞİMCİLİKABD pazarına girmek isteyenlere yardım ediyor
Serbest çalışmak isteyenler ile şirketleri buluşturuyor
GİRİŞİMCİLİKMarka elçisini şirket ile buluşturdu
Getir’e Finberg’ten yatırım
GİRİŞİMCİLİKGetir’e Finberg’ten yatırım
Sadece elektrikle çalışan araçları kiralıyor
GİRİŞİMCİLİKSadece elektrikli araç kiralıyor
2020'de 10 bin ton ürün taşıdı
GİRİŞİMCİLİK2020'de 10 bin ton ürün taşıdı
Modada fark yaratan girişimciye ödül verecek
GİRİŞİMCİLİKSosyal girişimcileri ödüllendirecek
2 yıl içinde 81 ilde faaliyete geçti
GİRİŞİMCİLİK2’nci yaşını 81 ilde kutluyor
2 yerli girişimden mobilite işbirliği
GİRİŞİMCİLİK2 yerli girişimden mobilite işbirliği
Teknopark İstanbul'dan 3 yeni girişimcilik programı
GİRİŞİMCİLİK3 yeni girişimcilik programı hazırladı
Art Labs değerini 2 milyon dolara taşıdı
GİRİŞİMCİLİKDeğerini 2 milyon dolara taşıdı