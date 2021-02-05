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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 2019 yılından beri yürüttüğü ortak çalışmalar sonucunda hayata geçirilen “Girişimcilik Merkezi İzmir” girişimcilere kapılarını açtı. Girişimcilik Merkezi İzmir'in, kentin sorunlarına girişimcilerle birlikte çözüm üretmek için çalışacağı belirtildi.

Merkezde, kentin sorunlarına genç girişimcilerle birlikte sürdürülebilir çözümler üretilmesini sağlayacak kapsamlı bir Girişimcilik Programı yürütülecek. Yapılan açıklamaya göre, İzmir’in stratejik öncelikleri dikkate alınarak her yıl farklı bir temada düzenlenmesi planlanan Girişimcilik Programı’nın ilk teması ise tarım olarak belirlendi. Merkezin ilk döneminde genç girişimcilerin İzmir’de gıda arzı, tarımsal üretim, pazarlama ve kırsal kalkınma alanlarında yaşanan sorunlara ilişkin yenilikçi çözümler geliştirmesi planlanıyor.

Konak Umurbey Mahallesi’nde kurulan merkezin açılışı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masa Başkanı İrem Oral Kayacık ’ın katılımlarıyla gerçekleşti.

'EKOSİSTEME BAŞARILI İŞ FİKİRLERİ KAZANDIRILACAK'

Merkez’in açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Burası, dünyayı daha iyi bir yönde değiştirmek için fikirleri olan ve fakat bu fikirleri yaşama geçiremeyen gençlerimiz için açılmış bir meydandır" İfadesini kullandı.

Girişimcilik Merkezi’nde İzmir’in ihtiyaçlarını dikkate alarak her yıl farklı tematik alanlarda girişim programı belirleneceğini ve şehrin girişimcilik ekosistemine başarılı iş fikirleri kazandırılacağını söyleyen Soyer, "Tüm paydaşlarımız ile merkezimizin ilk yılındaki temasını ‘tarım’ olarak belirledik. Tarımsal girişimcilik projelerine ev sahipliği yapacak Girişimcilik Merkezimiz bu çerçevede tarımsal lojistik ve gıda arzı, pazarlama ve markalaşma, tarımda bilişim ve teknoloji, kırsal kalkınma ve kooperatifçilik gibi alanlarda yenilikçi çözümler üretecek" şeklinde konuştu.

'DİĞER BELEDİYELERE ÖRNEK OLACAĞINA İNANIYORUZ'

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de, merkezin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye için girişimciliğin önemine dikkat çekerek, "Yaklaşık 3 trilyon dolar değerlemeye sahip küresel startup ekonomisindeki payımızın yükselmesi ülkemizin gelişimi ve dönüşümü açısından kritik önem taşıyor. Vakit, Türkiye’nin girişimcilik kanatlarını açmasının vaktidir. Uzun yıllardır Türkiye genelinde girişimcilik konusunda farkındalığı artırmaya, girişimciliğin ülkemizde istihdamı da geliştirecek olan önemine dikkate çekmeye çalışıyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm fikri olanları girişimciliğe teşvik etmeye, fikri olanları yeşertecek ekosistemi desteklemeye yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Merkezin, girişimcilerle birlikte yenilikçi çözümler üretme kültürünün tüm Türkiye’ye yayılmasına öncülük edeceğine ve 1300’ü aşkın belediyemize örnek oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

BAŞKA İLLERDE DEVAM EDECEK

TÜSİAD'ın, Türkiye girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik yerel yönetimlerle yürüttüğü işbirliği çalışmalarına farklı illerde devam edeceği bilgisi verildi.

“Türkiye’nin Girişimcilik Dönüşümü Projesi” kapsamında geliştirilen bu işbirlikleri ile, belediyelerin elindeki atıl binaların girişimcilere yönelik ortak çalışma alanlarına dönüştürülmesi, girişimcilere eğitim ve mentörlük verilmesi, kuluçka ve hızlandırma programları yürütülmesi planlanıyor. Bu sayede ilgili şehrin ihtiyaçlarına girişimcilerle yenilikçi çözümler üretilmesi, ekosistemin gelişmesi ve şehrin girişimciler açısından çekim merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.