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HSBC Türkiye’nin Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Hackquarters iş birliğiyle sosyal fayda sağlayan start-uplara yönelik yürüttüğü ‘Sürdürülebilir Büyüme Programı’ kapsamında 5 start-up 6 aylık hızlandırma programı ile desteklendi.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinden 129 start-up’ın başvurduğu programda sosyal etki, inovasyon potansiyeli ve marka değeri kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek programa katılmaya hak kazanan BlindLook, Ecording, Compose-it, Mana ve Mum.o, prototiplendirme ve ürün lansmanı, global bir etki yaratma, ağ oluşturma (networking),büyüme ve satış alanlarında çok kapsamlı bir eğitimden geçtiler.

100 MİLYAR DOLARLIK DESTEK

Sürdürülebilir Büyüme Programı ile toplumun geleceğine katkı sağlayan girişimleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı desteklediklerini belirten HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, "Şirketlerin yarattığı değer artık faaliyetlerinin finansal, sosyal ve çevresel etkileri dahil olmak üzere daha bütünsel bir bakış açısıyla ele alınıyor. HSBC Grubu’nun hazırladığı Sürdürülebilir Finansman ve Yatırım 2019 Araştırması’na göre dünya genelinde yatırımcıların yüzde 64’ü yatırım kararlarında şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerinin büyük önem taşıdığını belirtiyor. Bu nedenle, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren girişimleri desteklemek hem girişimlerin sürdürülebilir büyümesinin sağlanması hem de topluma yarattıkları fayda açısından etkilerinin genişletilmesi kritik önem taşıyor" dedi.

Sürdürülebilir finansman ve yatırımın global vizyonlarının bir parçası olduğunu söyleyen Kervancı, "Temiz enerji, düşük karbonlu teknolojiler, eğitim, sağlık hizmetleri ve temiz su ve gıdaya erişimin iyileştirilmesi konusundaki projeleri desteklemek amacıyla 2025 yılına kadar 100 milyar dolarlık sürdürülebilir finansman ve yatırım sağlamayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakılmasına destek olma amacıyla hayata geçirdiğimiz programımız ile sosyal fayda sağlayan girişimcileri destekleyerek Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

'GİRİŞİMCİLİK ANAHTAR BİR ROLE SAHİP'

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın iş dünyası için çok önemli fırsatlar barındırdığını hatırlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren de, "İş dünyasının sürdürülebilirlik gündemine liderlik ederek yapacağı yatırımlar ile 2030’a gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı yaratılacağı öngörülüyor. Firmaların kuruluşlarında, sürdürülebilir kalkınma için değer yaratma vizyonunun iyi bir kurumsal vatandaşlık olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Dijitalleşme devriminin küresel ekonomik sistemi dönüştürdüğü çağımızda, sürdürülebilirlik için girişimcilik eko-sisteminin geliştirilmesi anahtar bir rol oynayacağını vurgulayan Diren, "Türkiye'de geçtiğimiz yıl start-up’lara yapılan yatırım yüzde 62 artarak 100 milyon doları geçti. Bu rakam 2018 yılında 58 milyon dolar, 2017 yılında ise 117 milyon dolardı. E-ticaret’in ülkemizde en fazla yatırım alan start-up kategorisi olduğunu söyleyebiliriz. Dünya ve ülkemizde kadın girişimci oranlarına baktığımızda birbirine yaklaşık bir seyir izlediğini görüyoruz. Sosyal fayda yaratan start-uplar ile girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak olan Sürdürülebilir Büyüme Programı, yüzde 16-17 bandında yer alan kadın girişimci sayısının artması için de ivme yaratacaktır. Projeye katılmaya hak kazanan 5 start-up şirketinin dördünün kurucu ortaklarının kadın girişimcilerden oluşmasını da ayrıca değerli buluyoruz" bilgilerini paylaştı.

Sosyal girişimlerin hem sürdürülebilirliğe hem de ekonomik büyümeye katkı sağladığını belirten Hackquarters Kurucusu Kaan Akın da, "2000’li yıllar girişimlerin dünya ekonomisini değiştirdiği yıllar oldu. Günümüzde ise girişimci şirketler hem sürdürülebilirliğe hem de ekonomik büyümeye katkı sağlıyorlar" şeklinde konuştu.

6 AYLIK PROGRAMA DAHİL OLDULAR

Sürdürülebilir Büyüme Programı kapsamında, farklı alanlarda uzman 20 kişiden oluşan bir mentor ekibi start-up’ları işletme modeli, ürün geliştirme, pazarlama, yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme, iletişim stratejileri, markalaşma, tasarım, patent, hukuk ve grafik tasarım gibi alanlarda 6 ay boyunca sürekli destekledi.

Program kapsamında start-up’lara toplamda 125 bin TL destek sağlandığı kaydedildi.