Erken aşama teknoloji girişimi yatırımcılarından StartersHub, StartersHub XO hızlandırma programına kabul edilen ilk girişimleri tanıttı. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, bu yıl BSH Ev Aletleri, Unilever ve Türk Hava Yolları iş birliği ile gerçekleştirilen program, “Bağlantılı Yaşam ve Akıllı Evler” , “Yaşam Bilimleri” ve “Seyahat ve Havacılık Hizmetleri” alanlarına odaklanıyor. İlk aşamada 20 bin dolar ön sermaye, mentorluk, network ve program ortaklarıyla birlikte proje geliştirme imkanları sunan StartersHub XO 2018, altı ay sonunda programı başarıyla tamamlayan girişimlere 250 bin dolara varan yatırım imkanı sağlıyor.

Programa katılan girişimlerin sektörel dinamiklerde destek almalarını ve dünyaya açılmalarını sağladıklarını belirten StartersHub Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dorman, 350'nin üzerinde global mentor ve 40'ı aşkın iş ortağı ile çalıştıklarını belirtti. Dorman, "StartersHub olarak üçüncü yaşımızı program ortaklarımızla birlikte kutlarken, Türkiye’den global başarı hikayesi yaratacak girişimler çıkarma vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İLK ETAPTA 2 GİRİŞİM SEÇİLDİ

StartersHub XO 2018 programına seçilen ilk iki girişim ise şu şekilde;

-Quant.Co: Enerji üreten tesislerin üretim miktar tahminlemesini saatlik bazda yaparak üretim fazlası ya da eksikliği durumunda oluşacak cezai ödemelri azatan yazılım

-Magin Tech: Yapay zeka ve makine öğrenmesi kullanarak firmaların karlılığını arttıran yazılım

8.5 MİLYON DOLAR SERMAYE İLE KURULDU

2015 yılında MV Holding ve Gedik Yatırım ortaklığıyla 8.5 milyon dolar sermayeyle kurulan StartersHub, teknoloji girişimlerine yalnızca finansman desteği değil, mentorluk, yerli ve yabancı uzmanlardan eğitimler ve geniş bir ekosistemle katkı veriyor. StartersHub'un portföyünde, 31'i Türkiye'den olmak üzere toplam 51 girişim bulunuyor. StartersHub XO’nun geçen seneki mezunları arasında ise Eyedius, Kimola, Paymes gibi hızlı büyüyen girişimler yer alıyor.