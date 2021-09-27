Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya DEPREM... Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem - Komşu 6.5 ile sallandı
ABONE OL

Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika... Reuters haber ajansı, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı. Öte yandan AFAD, saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı

DEPREM... Son dakika: Ege Denizi'nde korkutan deprem - Komşu 6.5 ile sallandı
Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem!
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

Son dakika bilgilerine göre, Reuters haber ajansı, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

Reuters'ın Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden alıntıladığı haberine göre, Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Habertürk TV Atina Muhabiri Taki Berberakis, depremin denizde değil karada meydana geldiğini söyledi. Büyük bir hasar bilgisinin henüz gelmediğini söyleyen Berberakis, "Tüm okulların denetlendiğini ve bir sıkıntı olmadığı ifade edildi. Depremin meydana geldiği bölgeye yakın köylerde bazı evlerin yıkıldığı ve 2 kişinin mahsur kaldığı söyleniyor. Deprem uzmanları arka arkaya çok artçı olacak uyarısında bulundu. Yunan Sismoloji Merkezi depremin 5.7 büyüklüğünde olduğunu duyurdu." dedi.

Öte yandan AFAD, saat 09.17'de Ege Denizi'nde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin 6 büyüklüğünü olduğunu açıkladı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Avrupa tarihinde ilk: İzlanda parlamentosunda kadın milletvekili sayısı ilk kez erkekleri geçti
DÜNYA İzlanda'da kadın vekillerin sayısı ilk kez erkekleri ...
SON DAKİKA: Norveç salgını kontrol altına alındığını duyurdu: Tüm önlemler kaldırıldı!
DÜNYA Norveç duyurdu: Salgın kontrol altında!
Meksika’daki Popocatepetl yanardağında iki patlama
DÜNYA Meksika’daki Popocatepetl yanardağında iki patlama
SON DAKİKA: Taliban, Kabil havalimanının uluslararası uçuşlara hazır olduğunu duyurdu
DÜNYA Kabil havalimanı uluslararası uçuşa hazır
La Palma Adası'nda lavlar nedeniyle bir haftada 462 ev yandı
DÜNYA La Palma Adası'nda lavlar bir haftada 462 evi yaktı
Geisha kahvesinin yarım kilosu 2 bin 568 dolara satıldı
DÜNYA Yarım kilosu 2 bin 568 dolara satıldı
Filipinler'de 5.7 büyüklüğünde deprem
DÜNYA Filipinler'de 5.7 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: Almanya'da resmi olmayan seçim sonuçları belli oldu! Koalisyon arayışları başladı
DÜNYA Almanya sandık başına gitti! İşte resmi olmayan ilk ...
SON DAKİKA: Taliban'dan selfie yasağı! - Haberler
DÜNYA Taliban'dan selfie yasağı!
SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Putin, Sibirya'da taygada tatil yaptı
DÜNYA Putin, Sibirya'da taygada tatil yaptı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.