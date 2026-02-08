Gisele Bündchen bebeğiyle bisiklet turunda

Ünlü model Gisele Bündchen, iki çocuğunun babası Tom Brady'den boşandıktan kısa bir süre sonra Joaquim Valente ile aşk yaşamaya başlamış ve bu ilişkiden oğlu dünyaya gelmişti. Bündchen, bir yaşındaki bebeğiyle bisiklet turunda fotoğraflandı.

Miami sokaklarında bisiklet süren Gisele Bündchen, kendi beyzbol şapkası takarken, oğluna koruyucu bir kask takmıştı.

Gisele Bündchen, bir yıldan fazla süren birlikteliğinin ardından geçen yıl kasım ayında, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı samimi bir törenle jiu-jitsu eğitmeni Joaquim Valente'yle gizlice evlenmişti.

45 yaşındaki Brezilyalı model, bu evlilik haberinden bu yana ilk kez alyansıyla görüldü.

Ünlü model, Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte

Gisele Bündchen'in Amerikan futbolcusu eski eşi Tom Brady ile olan evliliğinden 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı daha var.

Tom Brady ile evliliği 13 yıl sürdü