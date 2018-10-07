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Ancak ünlü modelin anlattığına göre hiç beklemediği bir olay meydana geldi. Defilede görev yapan makyajcı onun kendini rahat hissetmesi için vücudunun üst kısmını beyaz boya ile boyadı. Bu şekilde Bündchen aslında üstsüz olduğu halde sanki üzerinde beyaz bir giysi varmış gibi göründü.