Moda dünyasının en çok kazanan modellerinden biri olan Gisele Bündchen, kariyerinin zorlu dönemeçlerini hiç çekinmeden anlatıyor. Top modelin kitabında yer verdiği olaylardan biri de ilk defilesinde podyuma yarı çıplak çıkmaya zorlanması...
1
1|14
Anılarını kısa bir süre önce piyasaya çıkan Lessons: My Path to a Meaningful Life (Dersler: Anlamlı Bir Hayata Uzanan Yolum) adlı kitapta toplayan Gisele Bündchen, özellikle kariyerinin ilk döneminde yaşadığı zor anları hayranlarıyla paylaşıyor.
2
2|14
Top modelin kitabında yer verdiği olaylardan biri de ilk defilesinde podyuma yarı çıplak çıkmaya zorlanması...
3
3|14
Bündchen, kitabında o anları şöyle anlatıyor:
4
4|14
"1998 yılında Alexander McQueen defilesinde üstsüz olarak podyumda yürümem istendi. 18 yaşındaydım ve çok az İngilizce konuşabiliyordum. Ağlamaya başladım ve ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yoktu.
5
5|14
En çok annemin ve babamın bu durum yüzünden ne kadar çok hayal kırıklığına uğrayabileceğini ve utanacağını düşünüyordum. Ağlamaktan göz makyajım tamamen akmıştı. Ağlamamaya çalışıyordum ama gözyaşlarım durmadan akıyordu."
6
6|14
Bündchen, üstsüz bir şekilde podyuma çıkmasının hiçbir şekilde mümkün olmadığını düşündüğünü belirterek "Oradan kaçıp gitmeyi düşündüm" diye anlatıyor kitabında.
7
7|14
Ancak ünlü modelin anlattığına göre hiç beklemediği bir olay meydana geldi. Defilede görev yapan makyajcı onun kendini rahat hissetmesi için vücudunun üst kısmını beyaz boya ile boyadı. Bu şekilde Bündchen aslında üstsüz olduğu halde sanki üzerinde beyaz bir giysi varmış gibi göründü.
8
8|14
Bündchen kitabında hayatıyla ilgili pek çok sırrını anlatıyor. Bunlar arasında bir dönem intiharı düşündüğünü de var. Bündchen kitabında bir ara derin bir depresyona girdiğini ve bu yüzden intihar etmeyi düşündüğünü bile açıkladı.
9
9|14
Gisele Bündchen, psikolojik sorunlarının işi gereği ülkeden ülkeye, çekimden çekime koşarken panik ataklarla başladığını itiraf etti.
10
10|14
O dönemde hissettiklerini de "Kendimi güçsüz hissediyordum. Dünyanız gittikçe küçülüyor ve siz nefes alamıyorsunuz. Bu benim hayatım boyunca hissettiğim en kötü şeydi" diye anlattı.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.