Gişelere sihirli dokunuş

Uzun süredir gişe kaybı yaşayan sinema salonlarına hafta sonunda sihirli bir dokunuş geldi. 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in yüksek gişesi, hafta sonunda sinema salonlarının işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'; 190.504 kişiyle açılırken toplam izleyici sayısının; % 58.51'ini aldı.

30 Mayıs - 1 Haziran arasındaki hafta sonundaki toplam izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla; % 95.2 arttı.

HAFTA SONUNDA EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM ♦ Sihirli Annem: Hepimiz Biriz... 190.504 ♦ Lilo ve Stiç... 47.138 ♦ Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma / Bölüm 2... 31.825 ♦ Son Durak: Kan Bağı... 21.778 ♦ Karete Kid: Efsane Dövüşçüler... 10.785

Hafta sonunda; 23'ü Türk, 24'ü yabancı olmak üzere toplam 47 film gösterimdeydi. 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz', 23 Türk filminin toplam gişesinin % 95.58'ini aldı.

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HAFTA SONU GİŞE ANALİZİ ♦ 23 Türk Filmi Toplam İzleyici Sayısı... 199.297 ♦ 24 Yabancı Filmin Toplam İzleyici Sayısı... 136.538 TOPLAM... 335.835

İzleyici sayısıyla 2025'te gösterime giren filmler arasında ilk üç günde en çok izlenen Türk film olan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'; periler ve fanilerin karşılaştıkları yeni maceraları konu alıyor.

Yapımcısının; Polat Yağcı'nın olduğu Poll Films imzalı 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'i Mustafa Kotan yönetirken, oyuncu kadrosu; Nevra Serezli, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya’dan oluştu.