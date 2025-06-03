Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Gişelere sihirli dokunuş

        Gişelere sihirli dokunuş

        Gişe sorunu yaşayan sinema salonu işletmecileri, hafta sonunda 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' ile rahat bir nefes aldı. Hafta sonundaki izleyici sayısı; bir önceki hafta sonuna oranla % 95 arttı

        Giriş: 03.06.2025 - 09:39 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sihirli dokunuş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Uzun süredir gişe kaybı yaşayan sinema salonlarına hafta sonunda sihirli bir dokunuş geldi. 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in yüksek gişesi, hafta sonunda sinema salonlarının işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

        'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'; 190.504 kişiyle açılırken toplam izleyici sayısının; % 58.51'ini aldı.

        30 Mayıs - 1 Haziran arasındaki hafta sonundaki toplam izleyici sayısı, bir önceki hafta sonuna oranla; % 95.2 arttı.

        HAFTA SONUNDA EN ÇOK İZLENEN 5 FİLM

        Sihirli Annem: Hepimiz Biriz... 190.504

        Lilo ve Stiç... 47.138

        Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma / Bölüm 2... 31.825

        Son Durak: Kan Bağı... 21.778

        Karete Kid: Efsane Dövüşçüler... 10.785

        Hafta sonunda; 23'ü Türk, 24'ü yabancı olmak üzere toplam 47 film gösterimdeydi. 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz', 23 Türk filminin toplam gişesinin % 95.58'ini aldı.

        REKLAM

        HAFTA SONU GİŞE ANALİZİ

        23 Türk Filmi Toplam İzleyici Sayısı... 199.297

        24 Yabancı Filmin Toplam İzleyici Sayısı... 136.538

        TOPLAM... 335.835

        İzleyici sayısıyla 2025'te gösterime giren filmler arasında ilk üç günde en çok izlenen Türk film olan 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'; periler ve fanilerin karşılaştıkları yeni maceraları konu alıyor.

        Yapımcısının; Polat Yağcı'nın olduğu Poll Films imzalı 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'i Mustafa Kotan yönetirken, oyuncu kadrosu; Nevra Serezli, İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Evrim Akın, Gamze Karta, Ahmet Kayakesen, Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya’dan oluştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sihirli annem
        #Görevimiz Tehlike
        #lilo ve Stiç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        23 yaşındaydı staj yapıyordu... Üniversiteli gençten kahreden haber!
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        CHP Kurultayı soruşturmasında 12 kişiye hapis istemi
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        4 yıllık takibin sonunda... Kaza değil cinayet!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        Arabistan'dan Victor Osimhen iddiası!
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ölmeden önce not bıraktı
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Ege'de keşfedilmeyi bekleyen antik kentler!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Günde sadece 5 dakika bunu deneyin!
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Alvaro Morata gönlünde yatan takımı açıkladı!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        Ahmet için cennetin kapısını çaldılar
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        İstanbul'daki Rusya-Ukrayna görüşmelerinden hangi sonuçlar çıktı?
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        "Faizler 25'lere gelirse konutta hızlanma başlar"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        A Milli Takım kadrosundan 3 isim çıkarıldı!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı