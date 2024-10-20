Gıyasettin Mert Özdemir kimdir? Yenidoğan çetesi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir kaç yaşında ve eşi kim?

KAN DONDURAN PLANLARIN GÖRÜŞMELERİ

Yapılan teknik takipte, şüpheli görülen telefon görüşmelerine takılan Gıyasettin Mert Özdemir, kendisi hakkında tespit edilen eylemler tek tek soruldu. İddianamede Eylem 18 olarak yer alan olayda, Gıyasettin Mert Özdemir, örgüt liderlerinden İlker Gönen’i arayarak Suriyeli bir bebeğin sevk edileceğini, idari amirin Erol isimle şahıs olduğunu yabancı uyruklu hastanın kimliklerinin 112’ye mail attırılarak sorgulanmasının gerektiği ve bu maili Erol yerine doktor Ahmet adına attırmak istediğini belirterek ”Bu konuda sorun yaşarmıyız” diye sordu.

SARI’YA “SENİ DOKTOR DURSUN BİLDİRECEĞİM”

Gönen’in bu konuyla ilgili örgüt lideri Fırat Sarı’yı aramasını istediği belirtiliyor. Bunun üzerine ambulans şoförü Özdemir örgüt lideri Sarı’yı arayarak “ Bugün normalde nöbetçi Erol’da o bizim uyuz olan uyuz olduğumuz kişi ben yüz on ikiye senin numaranı bildirecem doktor Dursun diye , Hospitalistden doktor Ahmet adına ben kendim görüşürüm tamam mı , yüz on ikiden ben hastaları ben doktor Ahmet olarak alırım ama ben bunu Erol’a söylemiyorum’ diyor. 07.07.2023 18:29:’da yapılan bu görüşmede Fırat Sarı’da onaylıyor.

VERDİĞİ CEVAP

Giyasettin Mert Özdemir bu soruya şu cevabı verdi “Konuşma içerikleri okudum. Konuşma içeriklerini tam hatırlamıyorum. Erol isimli şahıs Hospitalist hastanesinin idari amiridir. Benim Konuşma içeriklerindebazı konuşmaları hatırlamıyorum. Benim 112 ye doktor numarası bildirmem görevlerim arasında yoktur ancak İlker Gönen, Fırat Sarı ve Doktorlara yardımcı olmak anlamında 112 servisine doktor numarası verdiğim olmuştur.

ELDE ETTİKLERİ GELİRLERİ KONUŞTULAR

Dosyada eylem 44 olarak geçen olay 15 Haziran 2023 tarihli yapılan telefon görüşmeleri yer alıyor. Gıyasettin Mert Özdemir ile Fırat Sarı arasında bu görüşme olduğu gününe kadar ki usulsüz alıp sevk ettikleri bebek hastalar üzerinden elde ettikleri gelirler hakkında konuştukları savcılık tarafından değerlendirildi. Sarı’nın talimatıyla Gıyasettin Mert Özdemir’in bebek hastayı almak için Avrupa Hastanesi Acil Tıp Teknisyeni ile görüşerek, teknisyenin “Ama şey Elif altının bebeği oraya gitti ex oldu ki sepsisten” şeklinde konuşması üzerine örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir “O nasıl laf abla kafadan direkt kilidi kapıyı kilidi açık açtık demiyoruz herhalde yani hemşire koyuyoruz doktor koyuyoruz o nasıl bir şeydir yani” diyerek hastanelerin yoğun bakımlarıyla ilgili kısmı kendisinin takip ettiği, sevk işlemlerini yaptığı bu konuşmada değerlendirildi.

BEBEĞİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTI

Devam eden konuşmalarda Özdemir, Avrupa Hastanesinden, Duygu Hastanesine yapılacak bebek sevki için Duygu Hastanesinin İdare İşler Müdürü Mehmet Burak Sezer ile yapmış olduğu görüşmede ambulansının yola çıkarmaları gerektiğini ama bunu yaparken 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp protokol numarası almayarak hastayı acilden giriş yapmış gibi göstermeleri gerektiğini, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri durumunda Duygu Hastanesine bebek hastanın sevkinin yapılamayacağı çünkü hastanenin neonotologlarının olmaması sebebiyle hastayı alamayacaklarını söylediği tespit edildi.

Savcılık bu eylemi “Bu şekilde örgüt yöneticisi Gıyasettin Mert Özdemir’in 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermeden usulsüz olarak hasta sevklerini yapması, bebek hasta sevk ettiği hastanenin neonotolog doktoru olmadığından yeterli tedavi imkânlarını sağlayamayacağı, hasta hayatının tehlikeye atıldığı’ olarak değerlendirdi.

İFADESİNDE KABUL ETMEDİ

Özdemir, eylem 44 ile ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi ; “Duygu Hastanesi 3. Basamak yenidoğan yoğun bakımı mevcuttu ve 24 saat uzman çocuk doktoru hekimi vardır. Neonotolog doktorunun olmadığından yeterli tedavi imkanının sağlanmayacağı şeklindeki değerlendirmeye kesinlikle katılmıyorum. Neonotolog sadece 112 den hasta alabilmek için geçerlidir. Üçüncü basamak hasta bakmak için uzman çocuk doktoru yeterlidir. Hastanın hayatının tehlikeye atıldığı kısmına kesinlikle katılmıyorum. Bahsi geçen konuşmaları ve şahısları tam hatırlamıyorum’