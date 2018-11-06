Alkollü oldukları tespit edildi

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Gizem hemşirenin ölümüne neden olan alkollü sürücü ve nişanlısına hapis istemi

Maltepe’de hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan alkollü sürücü ve nişanlısı hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Maltepe’de işe gitmek için minibüsten inen hemşire Gizem Berfu Altunoğlu’na çarparak ölümüne neden olan Merve Köstereli(27) ve nişanlısı Tunç Öcal(31) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

06.11.2018 - 13:50 | Güncelleme: İHA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki arkadaşıyla birlikte bir mekana eğlenmek amaçlı giden Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın mekanda alkol aldıkları ve Anadolu Yakası’na doğru yola çıktıkları ve aralarında ayrılma konusunda tartışma yaşandığı anlatıldı.

İHA'nın haberine göre, tartışma sırasında Tunç Öcal’ın direksiyona müdahale ederek aracı sağa doğru yönelttiği, Merve Köstereli’nin ise dikkatini yola vermediğinden direksiyon hakimiyetini kaybederek Gizem Altunoğlu’na çarptığı belirtildi. Kazada Gizem Berfu Altunoğlu’nun hayatını kaybettiği, araçta yolcu olarak bulunan şüphelilerin arkadaşı Zeynep Karlı Aşık’ın da yaralandığı kaydedildi.

ALKOLLÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Kaza sonrasında yapılan ilk alkol ölçümüne göre Merve Köstereli’nin 0.90 promil alkollü olduğu, Tunç Öcal’ın ise kaza sırasında 0.72 promil alkollü olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Şüpheli Merve Köstereli alınan ifadesinde, nişanlısı Tunç Öcal’la tartıştığını, Öcal’ın direksiyona müdahale ederek sağa doğru çektiğini bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve aracın zik zak yaptıktan sonra takla attığını söyledi. Şüpheli Tunç Öcal ise Merve Köstereli’nin iddiasını kabul etmeyerek, aralarında yaşanan tartışma sonucunda Merve Köstereli’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, müdahale ederek engel olmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

SÜRÜCÜ ASLİ KUSURLU, NİŞANLISI TALİ KUSURLU

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre Merve Köstereli’nin kazanın meydana gelişinde asli kusurlu olduğu, şüpheli Tunç Öcal’ın ise araç şoförüyle tartışarak dikkatini dağıttığından dolayı tali kusurlu olduğu belirtildi.

ARKADAŞLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki Zeynep Karlı Aşık beyanında, şüphelilerin aralarında tartışmaya başladıklarını bu sırada Tunç Öcal’ın direksiyona hamle yaptığını ve aracın yoldan çıkarak kazanın meydana geldiğini söyleyerek şüphelilerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

15 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, tutuklu şüpheliler Merve Köstereli ve Tunç Öcal’ın “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.

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