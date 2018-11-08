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Gizemli olay: Bir aile kırsal alanda ölü bulundu!

Avustralya'nın iç kısmındaki kırsal bir alanda araçları arızalanan anne, baba ve 3 yaşındaki oğulları ölü bulundu, kaybolan 12 yaşındaki erkek çocuk aranıyor

08.11.2018 - 14:28 | Güncelleme: AA

Avustralya'nın orta kısmındaki Alice Springs kentinin kuzeybatısında Willowra yakınında araçları bozulan her ikisi de 19 yaşındaki anne ve baba ile 3 yaşındaki oğulları olay yerinden 4,5 kilometre uzaklıkta ölü bulundu. Araçtaki 12 yaşındaki erkek çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Bölgesi (NT) polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, en son görüldükleri Alice Springs'in 300 kilometre kuzeybatısındaki küçük yerleşim yeri Willowra'dan ayrıldıktan sonra araçları arızalandığı belirlenen 3 kişilik aile bireylerinin cesetlerine ulaşıldı.

Arızalanan aracın 4,5 kilometre uzağında cesetleri bulunan ve isimleri açıklanmayan anne ve babanın 19, erkek çocuklarının ise 3 yaşında olduğu belirtildi.

Birkaç gün önce yaşamını yitirdiği tespit edilen bu kişilerin, arızalanan araçtan ayrıldıktan sonra bölgede 40 derecelerde seyreden hava sıcaklıkları yüzünden öldükleri sanılıyor.

Öte yandan, araçta 12 yaşında bir erkek çocuğun daha bulunduğunu ifade eden polis yetkilileri, kayıp çocuğu havadan ve karadan arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kayıp çocuk ile ölen aile bireyleri arasındaki bağı açıklamayan polis, aracın neden bozulduğu hakkında da bilgi vermedi.

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