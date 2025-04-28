Gladyatörler kenti Stratonikeia'da 2 bin yıllık girlandlı lahit bulundu

Lahdin köşelerinde koç başları, orta bölmelerinde eroslar, (antik dönemde aşk tanrısı, çocuk şeklinde betimleniyor) ve boğa başları bulunduğuna değinen Söğüt, "Bu lahit, girland betimlemeli örnekler içerisinde hem figür çeşitliliği hem de tarihini daha net belirleyebildiğimiz en iyi örneklerden birisini oluşturuyor. Özellikle biz Stratonikeia'da yaptığımız çalışmalarda buranın en güzel lahit teknesine sahip olmuş durumdayız" diye konuştu.