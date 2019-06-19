Ülkemizde ve dünyada pek çok kadın "Göbekli erkekler mi yoksa baklava kaslı erkekler mi?" Sorusunu kaslı erkekler şeklinde cevaplıyor ancak ABD'de yapılan araştırma bunun tam tersini söylüyor.

ABD'nin en büyük fitness merkezlerinden Planet Fitness'in yaptığı çalışmada hem erkekler hem de kadınlar 'göbekli baba bedenini' olumlu özelliklerle ilişkilendiriyor.

Araştırmaya göre kadınların büyük çoğunluğu 'göbekli baba vücudu'nu karın kaslarına tercih ediyor.

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 61'i daha az yapılı erkek fiziğini çok daha çekici bulduğunu ifade ediyor. Ayrıca erkekler de göbekli baba vücudunun kendilerini rahatlattığını belirtiyor.

Araştırmaya katılan 10 kişiden yaklaşık yedisi fazladan 10 kilosu olan erkekleri beğendiğini itiraf ediyor.

Baba vücudunu 3 yıldır araştıran merkezin çalışmasında erkeklerin yüzde 47'si vücut yapılarının, dış görünümleri üzerinde daha az etkili olduğunu düşünüyor.

'Babası vücuduna sahip' olan erkekler geçtiğimiz yıla göre vücutlarıyla daha mutlu olduklarını ve bu tip bir vücuda sahip olmanın yaşamlarını bir şekilde iyileştirdiğini ekliyor.

5 kadından 4'ü ise göbekli baba vücuduna sahip olmanın 'kendi bedenine güvenen' bir erkeğe işaret ettiğini ifade ediyor.

Bu durumda çalışma, göbekli erkeklerin baklava kaslı erkekleri geçtiğini gösteriyor.