Godzilla vs. Kong filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Godzilla vs. Kong filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin senaryosunu; Max Borenstein , Terry Rossio , Michael Dougherty , Eric Pearson kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Adam Wingard oturmaktadır. Peki, "Godzilla vs. Kong filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Godzilla vs. Kong ne zaman çekildi?" İşte Godzilla vs. Kong filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
2021 yılında vizyona giren Godzilla vs. Kong filmi 1 Eylül akşamı televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Godzilla vs. Kong filmi aksiyon, gerilim, bilimkurgu türündedir. Peki, "Godzilla vs. Kong filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Godzilla vs. Kong filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
GODZILLA VS KONG FİLMİNİN KONUSU NE?
Godzilla vs Kong, canavarların düyada dolaştığı, insanlığın gelecekleri için mücadele ettiği bir zamanda, doğanın en güçlü ikilisi olan Godzilla ve Kong, daha önce hiç görülmemiş bir savaşta çarpışmasını konu ediyor. Godzilla saldırılarına başlayıp, önüne çıkar her şeyi yerle bir ettiğinde, hükümet onu durdurmak için başka bir efsaneye yönelir; King Kong. İki canavar üstünlük için karşı karşıya geldiğinde, insanlık büyük bir tehlikenin ortasında kalır. Bu sırada bir komplo, hem iyi hem de kötü tüm yaratıkları sonsuza dek yeryüzünden silmekle tehdit eder.
GODZILLA VS KONG OYUNCULARI KİM?
Alexander Skarsgård
Millie Bobby Brown
Julian Dennison
Brian Tyree Henry
Kaylee Hottle
Rebecca Hall
Eiza González
Kyle Chandler
Demián Bichir
Shun Oguri
Lance Reddick
Chris Chalk