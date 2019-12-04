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Göğüs ağrısı, kalp krizi belirtisi olabileceği gibi başka hastalıkların da habericisi olabilir. Göğüs ağrısı, kas-iskelet sistemine bağlı ağrılar, mide-bağırsak sistemine bağlı ağrılar ve kalp hastalıklarından kaynaklanan ağrılar olabilir. Ancak bu ağrılar birbirinden farklılıklar gösteriyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, göğüs ağrısı hakkında merak edilen her şeyi Habertürk'e anlattı.

İÇİNDEKİLER:

* Göğüs ağrısı neden olur? Göğüs ağrısı çeşitleri nelerdir, ağrının sebepleri nelerdir?

* Göğüs ağrısı demek illa kalp krizi anlamına mı geliyor?

* Genelde insanlar sol göğüs ağrısından çok korkar. Sol göğüs ağrısı kalp krizi dışında başka ne anlama geliyor olabilir?

* Göğüste ağrı hissedildiğinde ne yapılmalı? Ağrıyı geçirecek öneriler var mıdır?

* Hangi durumda doktora gidilmeli?

* Panik atak da göğüs ağrısına sebep olabilir mi?

* Göğüs ağrısı sebepleri nasıl teşhis edilir?

İŞTE GÖĞÜS AĞRISININ NEDENLERİ...

Göğüs ağrısı neden olur? Çeşitleri ve sebepleri nelerdir?

Göğüs ağrısının pek çok nedeni var. Kas-iskelet sistemine bağlı ağrılar, mide-bağırsak sistemine bağlı ağrılar ve kalp hastalıklarından kaynaklanan ağrılar olabilir. Bu ağrıların görünüm şekli birbirinden farklıdır.

Göğüs ağrısının tek nedeni kalp krizi midir?

Hayır. Göğüs duvarıyla ilgili ağrılar olabileceği gibi o bölgedeki sinirlerle alakalı ağrılar da olabilir. Bunların yanı sıra kalbin kendisi ile veya kalp zarıyla ilişkili ağrılar da olabilir. Yine Gastrointestinal sistemden kaynaklanan ağrılar olabilir. Her göğüs ağrısı, kalp krizi anlamına gelmez. Kalp krizi ve kalp ağrısı çok daha farklı seyreder.

SOL GÖĞÜS AĞRISI KALP KRİZİ HABERCİSİ Mİ?

Genelde insanlar sol göğüs ağrısından çok korkar. Sol göğüs ağrısı kalp krizi dışında başka ne anlama geliyor?

Sol taraftaki ağrı her anlama gelebilir. Biraz önce bahsettiğimiz tüm nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Özellikle bayanlarda meme dokusunun ağrısı, kas ağrısı, sinirlere bası olması halinde ortaya çıkan ağrılar, kas-iskelet sistemine bağlı hastalıklar vs. sol göğüs ağrısına neden olabilir. Bazen e üşütmeye bağlı ağrılardır. Dolayısıyla sol tarafta göğüs ağrısı olması anlamına gelmez.

Kalp zarı iltihabı ile ilgili bir ağrı varsa hareket halinde kendini gösterir, yani öne eğilme ve sürtünme olduğunda ağrı olur. Bu hastalık ve buna bağlı oluşan ağrı daha çok genç erkeklerde görülür. Sırt üstü yatmak da ağrının şiddetini artırır.

Sık görülen bir diğer ağrı çeşidi de paniğe bağlı göğüs ağrısıdır. Göğüs bölgesinde meydana gelen ağrı kısa sürelidir. Göğüsten başlayıp her tarafa yayılabilir.

Şöyle ki; kalbin damarları ile ilgili olan ağrı daha spesifiktir ve bu ağrının belli bir karakteri vardır. Eğer %100 tıkanmamış bir kalp damarından bahsedecek olursak, hasta hareket halindeyken ağrı hisseder. Hasta, herhangi bir iş yaptığı sırada kalbin oksijen ihtiyacı artar ve bu tür bir ağrı ortaya çıkar. Ağrı göğsün ortasındadır. Sağda veya solda değildir. Hasta ya elini açıp göğsünün ortasına koyarak ağrıyan bölgeyi işaret eder ya da yumruk yapıp göğsünün ortasına koyar. Ağrıdan ziyade boğucu karakterdedir. Bu ağrı yanma şeklindeyse, çeneye ve sol kola doğru, sol omuza doğru yayılır. Yani bir yayılma şekli de vardır. Ağrı eğer eforla ilgiliyse, yani %100 tıkanmamış bir damarın ağrısıysa, hasta dinlenme durumuna geçtikten 3 ila 5 dakika sonra ağrı geçer veya dilaltı ilaçla hasta rahatlar. Fakat bunun daha ileri şekli, kalp damarının %100 tıkanmasıdır. Eğer durum bu şekildeyse, ağrı yine göğsün ortasındadır; sol kol, sol omuz ve alt çeneye yayılır. Beraberinde bulantı, kusma olur. Ağrı yarım saatten uzun sürer. Hiçbir müdahaleye yanıt vermez ve gittikçe artar. Sol kola yayılıyorsa sağ kola da yayılmaya başlar, sırt bölgesini de kaplar. Bu gibi bir ağrı, tipik kalp krizi ağrısıdır.

Kalp krizi dışında göğüs ağrısına neden olan hastalıklardan biri de Aort Diseksiyonu… Aort damarının yırtılmasıyla meydana gelir ve yine göğüs bölgesinde ağrıya neden olur. Özellikle tansiyonu yüksek olan genç yaştaki erkeklerde sıkça görülür. Aynı zamanda şiddetli ve sırta yayılan bir ağrıdır. Bu ağrı ilaçla azalmaz.

Bir de uzun süre hareket etmemiş yatalak hastalarda, kilolu hastalarda, kanser tedavisi gören hastalar veya uzun yolculuktan sonra meydana gelen akciğer embolisi olan hastalarda da göğüs ağrısı ortaya çıkabilir.

Daha çok genç ve yapılı erkeklerde görülen bir hastalık olan Akciğerde Hava Kaçağı, yani tıptaki adıyla Pnömotoraks varsa bu da şiddetli göğüs ağrısına nedenidir. Bu hastalık panik atak ile benzer özellikler gösterebilir.

GÖĞÜSTE AĞRI HİSSEDİNCE NE YAPMALIYIZ?

Göğüste ağrı hissedildiğinde ne yapılmalı?

Göğüs ağrısı olduğunda, hastalar genelde kalpten kaynaklandığını düşünür. Yine de göğüs ağrısı hissedildiğinde en yakın hekime başvurmak gerekir. Fakat iğne batar tarzda bir ağrı ise ve parmakla bir bölgeyi işaret ediyorsa, o kalp ağrısı değildir, kalp ağrısı lokalize edilemez. Tek bir sefer ve kısa süreli olan ağrılar da kalp ağrısı değildir. Belirli periyodlarla 10-15 dakika süren ağrılar, belli oranda tıkanan kalp damarının habercisi olabilir. Yüzde 100 tıkanan bir kalp damarı var ise ağrı hastaneye gidene kadar devam eder.

Hangi durumlarda doktora gitmek gerekir?

Ağrı uzun süre devam ettiyse ve bu ağrıya bulantı, kusma, bayılma gibi şikayetler eşlik ettiyse mutlaka hemen doktora başvurmalı.

PANİK ATAK GÖĞÜS AĞRISINA YOL AÇAR MI?

Panik atak, göğüs ağrısına neden olur mu?

Panik atağa bağlı göğüs ağrısı çok sık meydana geliyor. Özellikle genç ve orta yaştaki kadınlarda sıkça karşılaşıyoruz. Panik atak hastaları, ağrı ile ilgili içerikleri internet üzerinden de araştırdıkları için ağrının kalp hastalığına bağlı olduğunu düşünür. Bu yanlış bilgilenme yüzünden hekimi dahi yanıltabilirler.



Göğüs ağrısının nedenleri nasıl teşhis edilir?

Göğüs ağrısını teşhis edecek olan kişi, konunun uzmanı olan hekimdir. Bazen kalp ile ilgili olan göğüs ağrıları atipik seyredebilir. Biraz evvel bahsettiğimiz kalp damarlarının tıkanıklığından kaynaklanan ağrı şeklinde değil de mide ağrısı şeklinde gelebilir. Hasta mide bölgesini gösterir. Kalbin alt kısmını besleyen damar tıkandıysa mide ağrısı, bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Böyle bir ağrı söz konusu ise, muhakkak hekime başvurmak gerekir.

Bazen de kalp krizi sessiz seyredebilir. Nefes darlığı, yorgunluk, çarpıntı, halsizlik şeklinde de kendini gösterebilir.

EKG, kalp enzimleri, akciğer grafisi, eko kardiyografi, efor testi yapılabilir. Eğer gerekirse altın standart olan anjiyografi uygulanabilir.

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