Göğüs ağrısı ile meme ağrısı farkını ayırmak gereklidir. Göğüs ağrısı göğüs kafesi içerisinde bulunan kaslardan, dokulardan, kemiklerden başlayarak; akciğer, kalp, yemek borusu, nefes borusu ve içindeki bezeler, diyafram ve organlardan kaynaklanan bir ağrı ortaya çıkabilmektedir.

Göğüs Ağrısı Nedenleri

Bu ağrıların ilk nedeni kalptir. En önemlisi de budur.

Kalp ağrısının yanında reflü kaynaklı göğüs ağrısı da olabilmektedir.

Aort anevrizması ve aort damarının yırtılması da göğüs ağrısı yapabilir.

Ayrıca göğüs kafesinde bulunan kaslar ve kemiklerin neden olduğu ağrılar

Akciğer hastalıkları

Diyafram

Yemek borusu rahatsızlıkları

Göğüs kafesinde ortaya çıkan her türlü ağrı; sonuçta yaşam kalitesinde sorun yaratabilecek türden ağrılar olabilir. Bu açıdan basite indirgemeden bu konularda dikkatli olmak ve önemsemek gereklidir. Çünkü sonrası için büyük sorunlar yaşamamak adına önemli bir durumdur. Şikayet her ne şekilde olursa olsun bir uzman hekime baş vurmak ve ona göre neden kaynaklandığını bilmek için gereklidir.