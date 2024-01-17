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        Haberler Müzik Gökcan Sanlıman'dan 'Ruhun Sarışın'a yeni yorum

        Gökcan Sanlıman'dan 'Ruhun Sarışın'a yeni yorum

        Gökcan Sanlıman, Teoman'ın 'İnsanlık Halleri' albümündeki 'Ruhun Sarışın' şarkısını yeniden yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:35
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        'Ruhun Sarışın'a yeni yorum
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        Gökcan Sanlıman, Teoman'ın 'İnsanlık Halleri' albümdeki 'Ruhun Sarışın' şarkısını yeniden yorumladı. Sözleri Müge Emirgil'e bestesi Barlas Erinç'e ait olan Ruhun Sarışın'ın Gökcan Sanlıman versiyonunun düzenlemesine ise Febyo Taşel imza attı.

        Gökcan Sanlıman'ın "En sevdiğim Teoman şarkılarından" dediği 'Ruhun Sarışın'ın yeni nesil versiyonu tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Gökcan Sanlıman
        #Ruhun Sarışın
        #teoman
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