Gökcan Sanlıman'dan 'Ruhun Sarışın'a yeni yorum
Gökcan Sanlıman, Teoman'ın 'İnsanlık Halleri' albümündeki 'Ruhun Sarışın' şarkısını yeniden yorumladı
Giriş: 17.01.2024 - 12:35 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:35
Gökcan Sanlıman, Teoman'ın 'İnsanlık Halleri' albümdeki 'Ruhun Sarışın' şarkısını yeniden yorumladı. Sözleri Müge Emirgil'e bestesi Barlas Erinç'e ait olan Ruhun Sarışın'ın Gökcan Sanlıman versiyonunun düzenlemesine ise Febyo Taşel imza attı.
Gökcan Sanlıman'ın "En sevdiğim Teoman şarkılarından" dediği 'Ruhun Sarışın'ın yeni nesil versiyonu tüm dijital platformlarda yerini aldı.