Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Gökçe Akyıldız'ın Berk Atan sessizliği

        Gökçe Akyıldız'ın Berk Atan sessizliği

        Etiler'de görüntülenen Gökçe Akyıldız, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Berk Atan ile ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 09:13 Güncelleme: 11.12.2025 - 09:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşkı konuşmadı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Solaker, Gökçe Akyıldız ve Hazar Motan, önceki gün Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akyıldız, buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyerek; "Biz bayağıdır bir araya gelmiyorduk, birbirimizi çok özlemiştik. Özlem giderme ve güzel bir buluşma ayarladık" dedi.

        Hazar Motan, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız
        Hazar Motan, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız

        "KARDEŞ GİBİ OLDUK"

        Uzun yıllardır devam eden dostluklarının hiç kopmadığını belirten oyuncular; "Biz kardeş gibi olduk, hiçbir zaman kopmadık. Arada da olsa böyle hep beraber bir araya gelip hasret gideriyoruz" ifadelerini kullandı. Aleyna Solaker ise aralarındaki iletişimden bahsederek; "Bizim grubumuz var, oradan birbirimizi izlediğimizi birbirimize gönderiyoruz. Kardeşler grubumuzun adı, her şeyi oradan hep konuşuyoruz" dedi.

        REKLAM

        "UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR ANI OLDU"

        Geçtiğimiz günlerde Formula 1 etkinliğine katılan Gökçe Akyıldız, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: Oğlum Ömer ile birlikte çok sevdiğimiz bir spor bizim için Formula... Birlikte izliyoruz, orada da çok ama çok keyif aldık izlerken. Anne oğul birlikte unutamayacağımız bir anı oldu bize. Çünkü gerçekten çok keyifli geçti.

        AŞKI KONUŞMADI

        Gökçe Akyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Berk Atan ile yaşadığı aşk iddialarıyla ilgili sorulara ise yanıt vermeyip teşekkür etmekle yetindi.

        Berk Atan ve Gökçe Akyıldız
        Berk Atan ve Gökçe Akyıldız
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Gökçe Akyıldız
        #Berk Atan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        İstanbul'da yangın: 3 çocuk öldü! 1'inin durumu ağır!
        "En az iki katı olabilirdi"
        "En az iki katı olabilirdi"
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Anne ve oğlun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        Cinayetten hükümlüydü... Yorgan arası katil!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        "Çocuk istiyoruz"
        "Çocuk istiyoruz"
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Temizlik yapacaktı... Beton mikseri çalışıyordu!
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Icardi'den açıklama: Beni özleyeceksiniz
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Yılbaşında gidilebilecek vizesiz ülkeler!
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        Dünya asgari ücreti nasıl belirliyor?
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        8 yıl sonra Türkiye'ye geliyorlar
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Kadro dışı kalan Becao'ya sürpriz talip!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        İnebahtı belgelerini Türk iş insanı satın aldı
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Öğretmeni darbeden 2 öğrenci gözaltında
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama
        Adli emanet soygununda 5 tutuklama