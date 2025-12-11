Gökçe Akyıldız'ın Berk Atan sessizliği

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Aleyna Solaker, Gökçe Akyıldız ve Hazar Motan, önceki gün Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akyıldız, buluşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyerek; "Biz bayağıdır bir araya gelmiyorduk, birbirimizi çok özlemiştik. Özlem giderme ve güzel bir buluşma ayarladık" dedi.

Hazar Motan, Aleyna Solaker ve Gökçe Akyıldız

"KARDEŞ GİBİ OLDUK"

Uzun yıllardır devam eden dostluklarının hiç kopmadığını belirten oyuncular; "Biz kardeş gibi olduk, hiçbir zaman kopmadık. Arada da olsa böyle hep beraber bir araya gelip hasret gideriyoruz" ifadelerini kullandı. Aleyna Solaker ise aralarındaki iletişimden bahsederek; "Bizim grubumuz var, oradan birbirimizi izlediğimizi birbirimize gönderiyoruz. Kardeşler grubumuzun adı, her şeyi oradan hep konuşuyoruz" dedi.

REKLAM

"UNUTAMAYACAĞIMIZ BİR ANI OLDU"

Geçtiğimiz günlerde Formula 1 etkinliğine katılan Gökçe Akyıldız, yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: Oğlum Ömer ile birlikte çok sevdiğimiz bir spor bizim için Formula... Birlikte izliyoruz, orada da çok ama çok keyif aldık izlerken. Anne oğul birlikte unutamayacağımız bir anı oldu bize. Çünkü gerçekten çok keyifli geçti.