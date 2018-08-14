Gökçe Bahadır, Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile aşk yaşıyor

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır, yeni aşkı Ege’de buldu. Ünlü oyuncu bir süredir Göcek’te tanıştığı Yunan işletmeci Yiannis Magkos ile görüşüyor. Oyuncunun, temmuz başında D Maris’te düzenlenen özel partide tanıştığı, o zamandan beri gözlerden uzak yerlerde görüştükleri öğrenildi