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Haberler Yaşam Gökçeada Nerede, Nereye Bağlı? Gökçeada’ya Nasıl Gidilir?
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Gökçeada nerede, nereye bağlı? Gökçeada’ya nasıl gidilir?

Türkiye’nin en gözde tatil noktaları arasındaki Gökçeada, doğal hayatı benimseyen tatilciler tarafında tercih ediliyor. Gökçeada, 91 kilometre kıyı şeridi ile ülkenin en büyük adası olma özelliğine de sahiptir. Bu ada; doğal güzellikleri, plajları ve gezilecek pek çok noktası ile bir yandan sakin, diğer yandan keşiflerle dolu bir tatilin kapılarını açıyor. Sessizliği, kalabalıktan uzak hayatı ile huzur arayanların da ilk tercihlerinden biri olmaya devam ediyor. Coğrafi güzelliklerin göz kamaştırdığı Gökçeada’nın nerede olduğu ve nasıl gidileceği hakkında pek çok kişi araştırmalar yapıyor. Gidenlerin hayranlık duyduğu, gitmeyenlerin ise merak ettiği bu eşsiz adaya nasıl gidileceği konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

Gökçeada Nerede, Nereye Bağlı? Gökçeada’ya Nasıl Gidilir?

Gökçeada’ya Nasıl Gidilir?

Gökçeada, 1970 yılına kadar İmroz adı ile bilinmekteydi. Sonrasında Gökçeada ismini alan bu nokta, Çanakkale’ye bağlı bir ilçedir. Saros Körfezi girişinde bulunan Gökçeada, Türkiye’nin en büyük adası olma özelliğine sahiptir. Kuzey Ege’nin tüm güzelliğini içinde barındıran bu adada hayran bırakan ödüllü plajlar ön plana çıkmaktadır. Hem sakin hem de huzurlu bir tatil planı yapanların yoğun ilgisini görmektedir. Özellikle yaz ve sonbahar mevsiminde ziyaretçi sayısında artış olur. Peki, Gökçeada’ya nasıl gidilir? Gökçeada’ya ulaşım, sadece deniz yolu ile mümkündür. Eski ile kıyaslandığında günümüzde ulaşım oldukça kolaylaşmıştır. Arabalı vapur kullanarak yaklaşık 1 buçuk saatte adaya ulaşılabilmektedir. Çanakkale’den deniz otobüsüne binerek 50 dakikalık bir yolculuk ile adaya kolayca ulaşabilirsiniz.

Aracı ile yolculuk yapanlar için farklı ulaşım alternatifleri bulunmaktadır. Tekirdağ, Gelibolu, Eceabat rotasını izleyerek Kabatepe Limanı’na ulaşmak, ardından limandaki feribota binmek, Gökçeada’ya ulaşmanın en kolay yollarından biridir. İzmir üzerinden gelenler ise Çanakkale Boğazı’ndan geçmelidir. Boğazı geçmek için; Kilitbahir, Eceabat ya da Gelibolu feribotlarından biri tercih edilebilir. Üstelik alınan feribot bileti ile aynı gün içinde Gökçeada’ya ücretsiz olarak yolculuk yapılabilmektedir. Bazı otobüs firmaları ise Gökçeada’ya direkt ulaşım sağlamaktadır. İlk defa gidecek olanlar, otobüs firmalarını tercih ederek rahat ve kolay bir şekilde Gökçeada’ya ulaşabilir.

Gökçeada Feribotu Kaç Saat Sürüyor?

Gökçeada’ya Kabatepe ve Çanakkale Merkez’den ulaşılabilmektedir. Kabatepe’den 45 dakika, Çanakkale Merkez’den ise 1 saat ile 1 buçuk saat arası sürebilmektedir. Gökçeada feribotu nereden binildiğine bağlı olarak değişmekte olup, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürmektedir. Deniz otobüsü ile 1 saatlik yolculuğun ardından adaya ulaşabilirsiniz.

Kabatepe Gökçeada Feribotu Ücreti

Kabatepe Gökçeada feribotu ücreti, farklı fiyat tarifelerine sahiptir. Öğrenci, yolcu, araç içi yolcu, küçük motor, Adakart büyük motor gibi çeşitli geçişlerden dolayı farklı ücretler alınmaktadır.

Çanakkale Merkez’den Kabatepe’ye Nasıl Gidilir?

Çanakkale Merkez’den Kabatepe’ye nasıl gidilir?” sorusun merak ediyorsanız Eceabat iskelesinden kalkan minibüsleri kullanarak Kabatepe’ye ulaşabilirsiniz. Özel aracı ile gelenler, Eceabat karayolunu kullanarak Kabatepe’ye ulaşabilir.

Kabatepe Gökçeada Feribot Saatleri

Kabatepe Gökçeada feribot saatlerinin yaz ve kış tarifesi değişmektedir. Kış aylarında karşılıklı olarak günde iki defa sefer gerçekleşir. Kabatepe’den sabah 10.00 / akşam 19.00 saatlerinde sefer düzenlenir. Gökçeada’dan ise sabah 07.00 / akşam 17.00 sefer saatleri vardır. Yaz mevsiminde oluşan yoğunluğa göre sefer sayıları artmakta ve yine yoğunluğa göre sefer düzenlenmektedir. Kısacası yaz sezonu için belli sefer saatleri yoktur.

Gökçeada Nerede?

Gökçeada, Çanakkale’ye bağlı bir ilçedir. Bozcaada’dan 8 kat büyük olan Gökçeada, aynı zamanda Kuzey Ege’de yer alan 2 Türk adasından biridir. 10 adet köyü vardır ve 91 kilometrelik kıyı şeridi ile Türkiye’nin en büyük adası olma özelliği taşımaktadır.

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